劉以豪眼冒血絲奢望年假放空
伊林「雙豪」男神劉以豪和溫昇豪17日和總經理陳婉若壓軸出場，劉以豪今年靠著電影《比悲傷更悲傷的故事》躋身億萬票房巨星，他透露新的一年希望挑戰殺手或動作類型角色，他說原本不想拍會悲傷的戲，結果接到《比悲傷更悲傷的故事》很意外，「所以要一直很相信老天爺，因為永遠不知道會遇到什麼劇本。」
劉以豪最近忙新劇因此睡眠不足，昨眼冒血絲，他說農曆年還不確定劇組是否有放假，真的放假的話最想放空，現在覺得睡覺是件很幸福的事，很珍惜每天在床上時間，每天平均睡幾小時？他說有5、6個小時，大家說很夠了，他反問：「你們不是都睡8小時嗎？」
去年演藝事業飛黃騰達，今年的紅包會包多一點？劉以豪說，家裡的錢沒特別分，大多由媽媽幫忙管理保險等費用，媽媽看他戶頭快沒了就會匯給他，「我今年應該來辦個信用卡」，他平時都用現金卡，目前花最多的是買了2只各6位數的名表，1個給爸爸，1個犒賞自己。
溫昇豪被問到虐童案事件頻傳，認為台灣應修法保障未滿12歲兒童，若遇到女兒鬧情緒怎解決？他說引導她抒發情緒，平時是嚴父？他說冷笑話：「我不是，我姓溫啊。」
(中國時報)
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