安妮拍全裸寫真自豪乳暈粉嫩

2019年01月18日 04:10 中國時報 蕭雅玲 報導

安妮17日以性感低胸大露背禮服出席伊林尾牙，她透露，新的一年要挑戰大尺度全裸寫真集，目前正積極運動與減肥，預計4月拍攝。她表示，這回拍寫真連內衣都不穿，是否三點不露入鏡？她笑言要大家「好好期待」，而為了拍攝會不會使用乳暈霜保養乳暈，安妮瞪大眼睛說：「不用保養，它已經很淡了。」

安妮過去被稱為「菲女郎」，被問到拍攝時是否會找張菲（菲哥）去探班，她笑說：「我跟菲哥沒那麼熟啦！」隨即又嬌羞說：「菲哥還記得我嗎？我其實滿想念他的。」期待寫真集記者會時再邀菲哥來參加。

杜詩梅從花蓮北上參加尾牙，42歲的她去年6月人工流產手術，本想接著懷孕，但因年紀大怕體力負荷不了，才決定先休息半年，前兩周剛開機，夫妻倆就到長灘島度假，希望可儘快傳出好消息。她婚後生活太幸福，朋友送龍蝦、鮑魚給她，還有婆婆燉雞湯幫她補身，讓她的體重胖了15公斤。

(中國時報)