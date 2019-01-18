殷琦捐治裝費做公益
殷琦17日出席伊林娛樂尾牙，一改以往性感豔麗裝扮，坦言婚後當了人妻，裝扮變得較保守，以往尾牙從沒搭過外套的她，還特地在低胸薄衫外罩黑色皮衣。她表示，婚後受老公的影響滿大，以前會為了尾牙，花許多心力與金錢治裝，今年老公覺得尾牙主題既然是「愛」，就應該做更有意義的事情，才決定把6位數治裝費省起來，捐出做公益。
殷琦說，老公身為企業家，認為企業應該要有社會責任，看到她很愛打電動，不但全力支持，還建議她可以把打電動作為更有意義的方向發展，「提供一些獎學金，或是做電競公益盃，給需要幫助的小朋友們，協助他們可以發展興趣與學業。」
結婚至今8個月，殷琦說，為了老公與家人健康，最近迷上做菜，「每天早上都逼他們吃燕麥」，她表示，老公常在外面應酬吃飯，擔心外食吃多了有害健康，才會想到要變化菜色，聽聞吃燕麥可降膽固醇，每天一早起床做燕麥餐給家人吃。
(中國時報)
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