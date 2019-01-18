3歲兒喊要弟弟 黃妃嘆：不想再生

2019年01月18日 04:10 中國時報 許雅淳 專訪

黃妃推出新輯《我若是黃倩倩》，頗受好評。（陳俊吉攝）

黃妃3歲兒模樣可愛，會模仿媽媽戴夾式耳環，逗樂全家。

黃妃與老公結婚13年，育有3歲兒子，近來兒子頻對她說：「媽媽生一個弟弟給我。」老公也鼓勵「可以試試看」，但她直言：「我不要，媽媽生不出來！」並感嘆說不想再生，主要因她過去曾4度流產，心有餘悸，她難過地說：「我害怕那（失去）感覺，真的甘苦！」

黃妃的婆婆明白她內心的悲苦，支持她「生一個就好了」，她也不擔心兒子會孤單，因為家裡是大家族，所有兄弟姊妹的小孩會玩在一起，相當熱鬧。談到兒子，她滿臉笑容說：「兒子很聰明，有音樂天分、鬼靈精怪。」

李子森感恩受提攜

她日前推出新輯《我若是黃倩倩》，頗受好評，兒子不但會拿她手機來聽音樂，還會又唱又跳她的整首新歌〈畫你〉、〈顛倒歌〉等，以及玖壹壹的〈下輩子〉，「他唱的很清楚，頭腦很好都記得歌詞。」妙的是，兒子只愛聽她唱歌，卻嫌棄爸爸的歌聲，有次童言童語對爸爸說：「爸爸唱歌不好聽，你打叉。」笑翻眾人。

黃妃家住在高雄，最近上台北宣傳新專輯，母子3天沒見，她一回到家，兒子生氣：「我不愛妳。」過不久兒子又對爸爸說：「我不愛爸爸，我喜歡媽媽，我是媽媽的心肝寶貝。」讓爸爸無奈說：「你很現實，媽媽一回來就只喜歡媽媽。」她則笑說，兒子現在相當愛演戲，時常逗樂全家。

黃妃出道18年，很感謝恩人陳明章過去的提拔，她希望可以把音樂傳承下去，因此十分提攜師弟李子森，她上通告、商演時都帶著李子森，幫她宣傳他的專輯《森呼吸》，甚至告訴經紀人說：「如果不帶子森一起去，我也不要去。」讓李子森聽聞後，相當感動：「我何德何能，她很照顧我，教我很多在演藝圈的做人處事。」

(中國時報)