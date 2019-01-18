林心如接送2歲女變司機小林
林心如17日出席冷氣品牌代言記者會，低胸雪白褲裝很有霸氣。對於大陸名嘴在微博上亂爆料她與老公霍建華「未婚同居」，本月初勝訴，對方判賠10萬人民幣（約46萬台幣），她提到對損害名譽的事要有所作為所以才「硬起來」：「否則有一個就會有兩個，現在網路上有很多任意發言是不負責任的，更有很多鍵盤俠為批評而批評，對於造謠抹黑，律師都會處理。」
林心如因健康形象受喜愛，代言不斷，最希望有汽車代言上門，自嘲現在是「司機小林」，每天接送2歲女兒小海豚到處上啟蒙課程，女兒也被養得白胖，體重13公斤、90幾公分，比同齡小孩大一號，帶出門都被以為是3歲小孩。她提到媽媽經，透露女兒很會說話，最常撒嬌「拜託啦」，平常她軟硬兼施，但老公霍建華對女兒沒轍，通常都說「好好好」。
林心如分享霍建華會要她幫忙捕捉父女間互動畫面，一家3口生活幸福，想再添寶寶？她說：「目前沒有認真考慮這個問題，先把女兒帶好，再看看。」她今年會和家人在台灣過農曆年，不想出門人擠人，打算待在家，並做1、2道菜，被問女兒對她廚藝賞不賞臉？她尷尬說：「她在美國玩時吃過我做的蛋餅，一口就吐掉了，可能太硬了。」
(中國時報)
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