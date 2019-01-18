楊謹華誇老公EQ高有童心

2019年01月18日 04:10 中國時報 洪秀瑛 報導

楊謹華和宋芸樺在福斯原創影集「愛的廣義相對論」之《明晚‧空中見》飾演母女，17日開放探班。楊謹華將從28歲演到56歲，劇中當媽媽，戲外她對當媽媽態度順其自然，「老公一直強調，組成家庭最重要的是兩個人的關係，兩人關係要好，才能保護、鞏固這個家，他希望我們是自在開心的，家裡才會充滿歡笑。」

她說新婚生活沒有太大改變，也一直很喜歡小孩，自認會是個傳統媽媽，「小孩教養對我是首要條件，禮貌規矩要有，不求功課全校第一，只求有愛心、同理心、健康這樣就好。重要的是有保護小孩子的觀念，但不能過度保護，這是為人父母的功課，希望未來這部分我也能修得很好的學分。」

她在戲中感情挫折，很多負能量，生活中誇老公EQ高，從不會把負面情緒帶回家，「他最大興趣是洗完澡躺下看貓貓狗狗的影片，最近很迷水獺，看到水獺他就會一直笑，這是他最大的樂趣。」她劇中演56歲，突發奇想在自己腹部多塞了一條毛巾，「到了中年，感覺要多一些脂肪來保護身體。」

(中國時報)