康康再當爸喜迎前世情人

2019年01月18日 04:10 中國時報 蕭雅玲 報導

康康與老婆張家霈2011年結婚，隔年生下兒子Matt，相隔7年拚第二胎，老婆於17日早上6點10分剖腹產下女兒，身高51公分、體重2950公克，康康也全程陪伴。他表示，這幾年已經處於「半退休」狀態，如今女兒生下來後，讓他生活又更有動力，而他昨傍晚進棚錄製華視《黃金年代》，為女兒賺奶粉錢。

52歲的他表示，原本看好日子要在20日當天剖腹生產，但由於當天余天要嫁女兒，大家才建議他「趕快生一生」，所以臨時提前讓老婆在17日剖腹產女，巧的是女兒生日，竟然與康康的老爸同一天。

康康透露，兒子出生後就與老婆一直努力做人，夫妻倆期望可以再生一個女兒，但再怎麼努力受孕機率就是很低，期間老婆雖受孕兩次，但都還沒成型就流掉了，加上流產後老婆受孕機率更低，夫妻倆拚第二胎只能抱著「看緣分」的心情，沒想到去年意外懷孕，並於昨清晨順利生下女兒。

(中國時報)