袁詠儀劉青雲暌違23年再同框
香港金像獎影后袁詠儀淡出影壇多年，時隔5年為《廉政風雲 煙幕》再登大銀幕，衝著導演表哥麥兆輝的面子，再加上出色劇本，讓她少見的飾演扮冷面反派，與《新不了情》老搭檔劉青雲相隔23年在電影裡再同框，劉青雲感動說：「有點像一個很久沒有見面的女朋友，再度碰面的感受。」
袁詠儀是出了名的直脾氣，挑戲更是嚴格，出道以來幾乎沒客串過，更沒演過反派，麥兆輝鼓起勇氣先打電話給袁詠儀，表示劇本完成時便希望由她扮演該重要反派角色，監製莊文強也大聲叫好，「從香港小姐變成貪腐主腦，這樣的反差一定會有很強的火花，給我們很多驚喜。」
麥兆輝請袁詠儀先看劇本、別動氣，還提醒：「演不演都沒關係。」他笑說：「打這通電話還是有點緊張，幸好她同意先看劇本。」對方看完後爽快同意演出。
看完劇本爽快答應
劉青雲表示：「本來知道再合作時，沒什麼感覺，但一見了面，突然以前合作的很多回憶都跑出來了。」不過他也笑言：「現場的人見到我們同框好像都更興奮啊！」
劉青雲和袁詠儀在1993年合作電影《新不了情》塑造經典的虐戀情侶組合，此次繼1996年港片《大三元》後再度合作，成為法庭上針鋒相對的敵對關係，袁詠儀也開心能擦出新火花：「拍戲對我來說是樂趣，雖然很久沒有拍夜班，還要念冗長的對白，還是樂在其中，因為對手是久違了的劉青雲。」該片2月5日上映。
(中國時報)
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