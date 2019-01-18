巧虎進戲院 梁赫群：救世主降臨
梁赫群17日攜老婆Stacey、3歲兒子小寶出席巧虎電影《魔法島大冒險》電影首映記者會，巧虎與他的朋友們被譽為是兒童界的五月天，現場人形布偶出場時，所有小朋友瞬間看入神，梁說：「有種救世主降臨的感覺，進影廳至少能救父母90分鐘。」
巧虎不僅是小寶的偶像，也是梁赫群心中的「虎神」：「巧虎大神說的話，比我在一旁文攻武略還有成效。」舉凡巧虎教上廁所、巧虎教吃飯規矩、巧虎教排隊，兒子鐵定會照做，因此只要有巧虎展必帶小孩去，家中也有訂月刊、DVD等幼教產品。
兒上課訓練肌肉
梁赫群說因為小寶還沒有上學，Stacey需要每天準時上班，自己並不是每天都出門工作，所以照顧小孩的時間比較多，「他是先叫爸爸，不是先叫媽媽，這點讓我老婆不爽超久。」現在媽媽為了爭寵，上午出門前會先陪小孩玩。
Stacey的個性是絕不能輸在起跑點，有認真研究對於啟發學齡前的相關課程，梁赫群也驕傲表示：「小寶現在已經在上籃球課，跑跑跳跳訓練小肌肉，還有一些大腦開發課程也都有上。」
對於近來發生虐嬰虐童事件，梁赫群不讓Stacey看此類新聞，怕她看了心情差，「真的很難理解怎麼有人這樣虐待親骨肉，我連叫小孩走過來，他若跌倒，我都會懊惱幹麼叫他來，害他跌倒而心疼。」電影今（18日）全台威秀獨家上映。
(中國時報)
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