金馬奇幻影展10周年 唐綺陽跨界任大使
金馬奇幻影展今年邁入第10屆，邀請星座專家唐綺陽跨界合作擔任「奇幻大使」，和影迷同歡。影展將舉辦「十年K歌，熱力重返」票選，從歷屆K歌場片單中票選出最想重溫嗨唱的影片，讓經典K歌電影重返奇幻大銀幕。
唐綺陽以風趣幽默的口吻分析星座運勢，更被網友封「國師」，其實她與影視圈頗有淵源。戲劇系畢業的她多次跨界參與戲劇，還擔任過配音員，近年更以直播方式訪問眾多影星。首度與金馬奇幻影展合作，她感到十分開心，期待與影迷感受金馬奇幻影展的獨特魅力，將以另一種角度為粉絲推薦影展。
每年票券皆秒殺的金馬奇幻影展K歌場，為慶祝影展10周年，18日至24日將舉辦票選活動，邀影迷從歷屆K歌電影《真善美》、《梁山伯與祝英台》、《媽媽咪呀》、《紅磨坊》、《冰雪奇緣》等片單中票選「最想再唱一次的經典之作」。影展於4月12日開跑。
(中國時報)
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