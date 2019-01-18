卓文萱電眼勾魂歐弟入戲難眠
賀歲片《瘋狂電視台瘋電影》改編自舞台劇《瘋狂電視台》，由導演謝念祖執導，找來歐漢聲（歐弟）擔任男主角，片中歐弟大享豔福，和大馬甜心林明禎與氣質美女卓文萱有多場浪漫細膩的深情戲。
其中一場和卓文萱的對手戲，讓歐弟受不了說：「如果每場戲的難度有分級，那和卓文萱對戲肯定是魔王等級！想想我從結婚之後，已經2年沒有和其他女生談戀愛了，卓的放電眼神之勾人，讓我2天都睡不著。」同時也讓他想起剛入行時，幾段酸甜苦辣的戀情。
卓文萱笑說，完全不知道自己對歐弟有這種影響力，反倒是謝念祖在現場很怕2人互動太熱絡，會無法專注情緒演出，原來歐弟喜歡在等戲空檔和卓大玩「撩妹戲碼」，經常逗得女方哭笑不得。
卓文萱拍第1場戲，就要挑戰1個畫面內演出10歲以上的年齡轉換，她說：「之前演連續劇也時常遇到年齡上的大轉換，對我來說並不困難，最大的挑戰是要穿Showgirl的衣服吧！」她對服裝造型一直很保守，這次挑戰超短Showgirl迷你裙，令她害羞坐立難安。電影2月1日上映。
(中國時報)
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