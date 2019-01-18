「高雄我來了」 吳宗憲釋500職缺

2019年01月18日 04:10 中國時報 蕭雅玲 、 柯宗緯 報導

綜藝天王吳宗憲（憲哥）5月將在高雄巨蛋開唱，高市觀光局長潘恒旭17日透露，原本放話代言要「收支票」的憲哥，在他16日聯絡時豪氣答應無酬擔任高雄5月觀光大使，並將邀市長韓國瑜同台合唱。憲哥表示這回受邀當觀光大使只是小事，「能為高雄繁榮盡小小責任，就覺得萬分榮耀了。」更決定他投資的吸塵器副業3月將於高雄開設分公司，並釋出500個職缺、起薪28K，以實質行動力振興高雄。

憲哥前晚開直播表示與潘恒旭聯絡上，潘提到「市長說沒錢請你當觀光大使」，他笑答：「給我錢幹麼，高雄我來了，我給你們錢。」並Po出吸塵器公司的工作申請表連結，向網友招手一同拚經濟。憲哥透露，原本計畫把台中以南的吸塵器銷售中心設在台南，最後決定落腳高雄，「因為高雄是台灣最著名的城市，還有一個奮力向前衝的韓國瑜市長，而且高雄的子弟特別的刻苦耐勞，應該給他們更多的機會。」

高市協助宣傳演唱會

潘恒旭表示，在高雄長大的吳宗憲笑說「高雄的事就是他的事」，願意一毛未取擔任高雄5月觀光代言人，也不需任何資源交換。不過，基於地主之誼，高雄會提供強大宣傳資源協助宣傳演唱會，讓票房爆滿；另將安排憲哥在農曆年前與韓國瑜見面，討論合唱曲目。至於日前憲哥錄影時自爆，演唱會除邀請韓國瑜上台外，「還有其邁也會在現場」，對此，潘恒旭說與憲哥沒聊到陳其邁，對3人是否有望同框他並不清楚。

(中國時報)