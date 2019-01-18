春節燈會愛河畔客房幾近全滿
高雄國賓大飯店面向愛河的客房在燈會期間已幾近完售，圖為4人豪華港景客房。（高雄國賓大飯店提供）
韓國瑜上任高雄市長雖尚未滿月，卻已成功引爆高雄旅遊熱潮，緊接而來的春節假期和高雄燈會，更讓業者有感體會多年未見的興旺氣息，各大飯店在農曆春節期間住房率皆已達8至9成以上，較去年普遍成長1至2成；2月9日至20日在愛河登場的高雄燈會藝術節「金銀河」，將重現120攤的「國瑜夜市」，則持續讓高雄大發觀光財。
離愛河最近的高雄國賓大飯店在12天的燈會期間，光是面向愛河的160間客房皆已每日逼近全滿，平均住房率逾8成，總業績突破千萬。高雄漢來大飯店在農曆春節期間，540間客房也已有8成滿，初一至初三更已近客滿，較去年成長2成；業者表示元宵燈會專案雖還在研擬中，但對2月來客數抱樂觀期待。
高雄翰品酒店表示，年初一到初五平均訂房率已達81％，與去年同期的75％相比有顯著提升，預期最高可達95％，創歷史新高。高雄義大皇家酒店公關也指出，今年春節預估住房率為85％，高峰落在年初二、初三，較去年同期成長約12％。
(中國時報)
推薦閱讀
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。