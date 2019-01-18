春節燈會愛河畔客房幾近全滿

2019年01月18日 04:10 中國時報 何書青 、 徐力剛 報導

高雄國賓大飯店面向愛河的客房在燈會期間已幾近完售，圖為4人豪華港景客房。（高雄國賓大飯店提供）

韓國瑜上任高雄市長雖尚未滿月，卻已成功引爆高雄旅遊熱潮，緊接而來的春節假期和高雄燈會，更讓業者有感體會多年未見的興旺氣息，各大飯店在農曆春節期間住房率皆已達8至9成以上，較去年普遍成長1至2成；2月9日至20日在愛河登場的高雄燈會藝術節「金銀河」，將重現120攤的「國瑜夜市」，則持續讓高雄大發觀光財。

離愛河最近的高雄國賓大飯店在12天的燈會期間，光是面向愛河的160間客房皆已每日逼近全滿，平均住房率逾8成，總業績突破千萬。高雄漢來大飯店在農曆春節期間，540間客房也已有8成滿，初一至初三更已近客滿，較去年成長2成；業者表示元宵燈會專案雖還在研擬中，但對2月來客數抱樂觀期待。

高雄翰品酒店表示，年初一到初五平均訂房率已達81％，與去年同期的75％相比有顯著提升，預期最高可達95％，創歷史新高。高雄義大皇家酒店公關也指出，今年春節預估住房率為85％，高峰落在年初二、初三，較去年同期成長約12％。

(中國時報)