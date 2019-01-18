八三夭當評審阿璞巧遇學長
八三夭去年站上台北小巨蛋後，3月23日將於高雄巨蛋開唱，近日忙著準備演唱會及錄製新歌，但仍抽空參加數位音樂串流平台MyMusic的網路音樂節目《熱炒好聲音》擔任評審，在熱炒店舉辦好聲音比賽，其中一名參賽者是《食尚玩家》主持人楊子儀，而且他竟是阿璞成功高中音創社的學長。
當楊子儀獻唱〈馬戲團猴子〉時，阿璞轉身一看直呼：「一聽聲音就很熟悉！果然是學長！」楊子儀則稱當時這首歌是阿璞教他練的，當時常一起演唱這首歌，充滿青春回憶。
另一名參賽者是「張三李四」的達書，有備而來演唱八三夭的〈東區東區〉，還帶來辣妹舞者熱舞，劉逼率先轉身，阿電在旁猛打聽美眉：「正嗎？」劉逼直說：「正啦！正啦！」阿電一聽馬上轉身，引起爆笑。
在最後評選中，八三夭表示雖愛學長，但要維持遊戲刺激度，因此有2人跑票，讓楊子儀和另一組參賽者形成票數五五波的情況，最後在二度決選後，還是由八三夭的學長楊子儀勝出，獲得《熱炒好聲音》第2屆冠軍。
(中國時報)
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