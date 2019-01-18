楊永聰追夢 窮到斷水斷電

2019年01月18日 04:10 中國時報 蔡琛儀 專訪

楊永聰覺得未來沒有什麼事情可以再難倒他。(粘耿豪攝)

中英混血的創作歌手楊永聰，推出專輯《Lost & Found》一圓創作夢。他從小在英國出生長大，爸爸是律師，媽媽是公務員，他大學念法律，畢業後順利進入金融公司任職，年薪超過160萬台幣，但他毅然辭掉工作，選擇一直想從事的音樂創作。

楊永聰參加完《華人星光大道》踢館賽後，赴大陸參加《中國夢之聲》，擁有優雅氣質的他，被設定為「偶像鮮肉」，還得要跳舞。某次節目組要他唱一首不喜歡的歌，他放話不背歌詞也不練歌，打算直接被淘汰，正式上台也亂吼亂唱一通，沒想到竟然順利過關，最後闖進前10強。

182cm瘦到僅65kg

他結束《中國夢之聲》後來台發展，但因外國人身分有工作限制，也不敢私接打工，他僅有先前工作的存款，沒有演藝工作時一個月零收入，經常有一餐沒一餐，182公分的他瘦到只有65公斤，也種下他日後胃疾的原因；他當時住在頂樓鐵皮加蓋的房子，連床都捨不得買，直接睡在地上，蟑螂不時會爬到腳上，還曾被斷水斷電，讓沒電扇吹的他夏天熱到出現幻覺。

某次颱風侵襲，屋頂上的水塔突然砸進屋內，驚魂未定的他氣到直接離家在外閒晃；他在頂樓住了一年後，才終於在同事幫忙下搬到木柵，大大改善居住品質。現在的他已結婚生女，並簽約新公司闊思音樂，生活相對穩定許多，他笑說：「我很能忍，而且覺得最慘的時候都碰過了，就更能隨遇而安。」

(中國時報)