動漫節搶新貨來曼迪
至曼迪傳播攤位購票即送《Fate/stay night [ Heaven’s Feel ] II.迷途之蝶》電影海報。
《庫洛魔法使 透明牌篇》卡套。
《魔法使的新娘》束口袋組。
2019動漫節將至，曼迪推8個強檔大作《名偵探柯南》、《庫洛魔法使》、《精靈寶可夢》、《Fate系列》、《無敵鐵金剛》、《火影忍者》、《魔法使的新娘》等，超過上千款台版及日版商品同台登場，現場消費均享9折會場價，更有折扣商品下殺3折起，滿額再送超值好禮。
繼劇場版《Fate/stay night [Heaven’s Feel]》第1部在台創下千萬票房，第2部《Fate/stay night [Heaven’s Feel] II.迷途之蝶》3月15日將在台上映。本次預售票將搶先在19日起，於台北國際動漫節首賣，凡至曼迪傳播攤位購買電影預售票即贈中文版電影海報。
首波新品好看又好用
《名偵探柯南》和《庫洛魔法使 透明牌篇》是2019年的首波新品，強調不只好看更要好用，推出溫暖好觸感的等身抱枕套、實用度滿分的帆布小提袋、男生女生都好用的束口袋組、通勤族必備的卡套、注重門面必用壓克力造型鏡等， 另有《火影忍者》T恤、帆布袋，《魔法使的新娘》小掛軸、小午安枕，及《劇場版 無敵鐵金剛／INFINITY》T恤、抱枕套、中型橫式掛軸。
精選福袋只要500元
曼迪還推11款精選綜合福袋，有《名偵探柯南》、《庫洛魔法使》、《精靈寶可夢》、《K SEVEN STORIES》等動漫產品，最低價只要500元，優惠3折起，部分福袋內含限定商品。
(中國時報)
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