韋禮安邵雨薇接力飆讚聲

2019年01月18日 04:10 中國時報 蔡琛儀 報導

邵雨薇第一次舉辦售票演唱會心情緊張。

沖繩創作歌姬Anly也將參與讚聲演唱會。

2019年全新「Voice Up Concert讚聲演唱會」，4月27日起將於台北Legacy盛大展開，讚聲演唱會邁向5周年，今年演出陣容包括動力火車、炎亞綸、郁可唯、邵雨薇、朱俐靜、藍又時、韋禮安、沖繩創作歌姬Anly等歌手，一連3個月帶給大家不同的聽覺饗宴。

韋禮安首次參與讚聲演唱會，就立刻打破5年來的紀錄，成為有史以來連開兩場的歌手；邵雨薇第一次參與讚聲，更是人生首場售票演出，雖然已經有多場校園演唱及商演的經驗，但她表示：「這次超緊張的，演唱會上也將演唱專輯裡所有的新歌，也會將另一面屬於歌手的我，展現給大家看，一個不同的邵雨薇，希望大家會喜歡！」

本次也邀請華研多位實力派唱將加入，如動力火車、炎亞綸、郁可唯都將分別於4至6月間在讚聲與大家見面；此外，郁可唯今年春天將推出全新專輯，讚聲演唱會上，也將首唱新歌。演唱會門票今天中午12點於寬宏售票系統及全台萊爾富、OK便利商店開賣。

(中國時報)