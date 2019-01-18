何超儀頒獎艾方索嗨沾好手氣
何超儀與她帶領的「何超與海膽仔樂團」日前受邀參加香港知名實驗劇場-進念．二十面體2019年舞台劇《建築城市》，他們在現場熱唱〈何飄移〉、〈搏擊會〉等歌曲，何超儀說：「難得演出舞台劇，心情很嗨，豬年希望能多接受不同的挑戰。」
此次以搖滾結合實驗舞台劇，何超儀提到早期曾參與過舞台劇演出，這次跨界合作心情興奮，為此這幾個月來推掉許多工作，當一站在舞台上的剎那，心情激動，她笑說：「我可能太投入表演，心情太嗨，太好玩了。」讓導演胡恩威經常提醒她適時的再稍微內斂一些。
何超儀日前受邀赴有奧斯卡風向球指標的洛杉磯影評人協會，頒發「最佳外語片」，她當天頒獎給《羅馬》導演艾方索柯朗（Alfonso Cuaron），而艾方索柯朗旋隨後也獲最佳導演、影片和攝影等大獎，讓她開心說：「與有榮焉，也希望與導演握手致意後能沾上他的手氣，在今年的表演藝術的表現成績能更上一層樓。」
(中國時報)
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