SIHH表展 奢華無極限

2019年01月18日 04:10 中國時報 陶福媛 報導

去年在SIHH豔驚四座的卡地亞美洲豹黃金流沙Revelation d'une Panther腕表，今年推出鑽石流沙的奢華進階版。（Cartier提供）

卡地亞Baignoire系列女表外型像是「浴缸」，因而得名。（Cartier提供）

卡地亞推出Baignoire系列女表，在法語即是「浴缸」的意思，十分可愛。（Cartier提供）

江詩丹頓的Traditionnelle Twin Beat萬年曆腕表可在靜止情況下休眠以節省動能，而有「睡美人」的暱稱。（Vacheron Constantin提供）

愛馬仕的Galop d'Hermes腕表的表殼和表盤充滿設計感。（Hermes提供）

愛馬仕的Galop d'Hermes表是以馬蹬為設計靈感。（Hermes提供）

卡地亞Baignoire女表有加長版Baignoire Allongee，外型十分摩登時尚。（Cartier提供）

為期4天的SIHH表展終於畫下完美句點，各大鐘表品牌卯足全力展出讓人驚豔作品，既延續經典傳統，同時也勇於挑戰創新，如卡地亞一口氣傾囊推出76件作品，江詩丹頓（Vacheron Constantin）傾其所能打造一款可休眠、被暱稱是「睡美人」的Twin Beat萬年曆腕表，都是表展上的焦點話題。

卡地亞鑽石流沙表驚豔

以珠寶工藝和美學品味見常的卡地亞，今年一口氣推出76款新表，不少是從經典中擷取靈感，但重新演繹、融入創意，且添加珠寶工藝，賦予前衛新穎的時尚新風貌。

還記得去年SIHH展上讓人嘖嘖稱奇的美洲豹黃金流沙Revelation d'une Panther腕表？今年卡地亞讓它再升級，推出鑽石版本的流沙腕表，同樣讓人由衷發出讚歎，因為欣賞晶亮鑽石沙在表盤上傾洩而下，最後化身為美洲豹的過程，實在太療癒了。

卡地亞向來不墨守成規，今年在SIHH發表的腕表不是方型表就是橢圓型表，圓型表十分少見。其中Baignoire系列腕表，是以1912年卡地亞的第一只橢圓型表盤的腕表為靈感，並因為它的外型有了「Baignoire」的暱稱，在法語即是「浴缸」的意思，有小巧迷你的款式，也有拉長版本的Baignoire Allongee，十分可愛。

江詩丹頓睡美人表奧妙

若要推選出今年表展上最受好評的話題腕表，江詩丹頓的Traditionnelle Twin Beat萬年曆腕表自是當仁不讓，這款表搭載兩枚不同震頻的平衡擺輪，可自由切換，一枚是每小時擺輪震頻為5赫茲（達3萬6000轉），動力儲存為4天，但長時間不佩戴時，可切換使用另一枚只有1.2赫茲的平衡擺輪，整只表在平躺靜止的狀況下，動力儲存可延長到65天，猶如休眠一樣，十分神奇。

愛馬仕今年在SIHH發表全新Galop d'Hermes腕表，邀請美國新生代設計師Ini Archibong操刀設計，以馬蹬為靈感打造腕表的外型，表盤上的數字大小也有巧思，從6點鐘方向來看逐漸變小，有延長視野的效果，表殼材質包括不鏽鋼、玫瑰金、鉑金等，也有鑲鑽奢華款可供選擇。

(中國時報)