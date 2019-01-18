宇舶表用時間串聯藝術

2019年01月18日 04:10 中國時報 石欣蒨 報導

Hublot經典融合系列Orlinski陀飛輪腕錶（皇金），310萬7000元，全球限量30只。（Hublot提供）

Hublot經典融合系列 Orlinski陀飛輪腕錶（黑陶瓷），278萬元，全球限量30只。（Hublot提供）

Hublot經典融合系列 Orlinski陀飛輪腕表（藍寶石），425萬1000元，全球限量30只。（Hublot提供）

Hublot Classic Fusion 經典融合系列Orlinski魔力紅陶瓷計時碼表，74萬9000元，全球限量200只。（Hublot提供）

首屆TAIPEI DANGDAI台北當代藝術博覽會開幕，來自瑞士的頂級製表廠Hublot宇舶表，為博覽會擔任官方計時，用時間串聯經典，更在展期間推出藝術家聯名表款，盧南君昨（17日）也現身展場，戴上Big Bang One Click Sang Bleu All Black鑲鑽腕表，「以俐落鮮明的線條，去打造一只女表，整體看起來很陽剛，又不會太難以駕馭，Hublot真的很大膽。」

而身為飾品設計師的盧南君也擔任導覽員，帶大家在這場台北首屆的藝術大展中遊走，坦言不太懂藝術圈的她，遇到喜歡的作品就會停下來細賞，進而再去了解藝術家，才能體會到作品背後的故事，「就像Hublot對於藝術的支持，就是很開創性的作風，給予藝術家很大的空間去創作，不像傳統品牌有太多規限，真的很有遠見及膽識。」

攜手藝術家 推全球限量表款

此次Hublot宇舶表在展期間，也推出了日前在日內瓦鐘表展上展出的新品，像是攜手著名視覺藝術家Richard Orlinski，打造全新經典融合系列的3款陀飛輪腕表，分別採用藍寶石、皇金及陶瓷3種元素，設計師將其立體切面的創作風格，與Hublot宇舶表的精湛製表技藝，以巧妙手法結合立體切面、稜角及創新材質而成，搭載宇舶全新設計的陀飛輪機芯，每款全球僅限量30只。

全球首創 鮮豔彩色陶瓷技術

另外還推出Classic Fusion經典融合系列Orlinski魔力紅陶瓷計時碼表，以獨家專利魔力紅陶瓷表殼打造，就像設計師Richard Orlinski的雕塑作品「天生狂野鱷魚（Born Wild Crocodile）」，展現鮮活而充滿力量的紅色多面體，而該全球首創鮮豔彩色陶瓷技術，前後也共花費了4年時間打造，此次推出全球限量僅200只，可謂是結合技術與藝術的結晶。

(中國時報)