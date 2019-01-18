VALENTINO男裝 開啟時空穿梭的想像

2019年01月18日 04:10 中國時報 陳張眾 報導

VALENTINO創意總監Pierpaolo Piccoli，以80年代瀟灑輕鬆的義式男裝輪廓為基礎，打造出經典又充滿街頭感的2019秋冬系列。（VALENTINO提供）

VALENTINO本季與日本品牌UNDERCOVER聯手，以「過去與未來」為主題發揮，系列中不乏不明飛行物體、愛倫坡肖像及兩品牌英文名稱「VU」之縮寫。（VALENTINO提供）

2019秋冬巴黎男裝周開打，VALENTINO創意總監Pierpaolo Piccoli延續日前與日本品牌UNDERCOVER的友好關係，並與其品牌設計師高橋盾攜手合作，共同打造出兩個品牌具延續性的男裝故事。

兩品牌共同以「過去與未來」為主題，VALENTINO的Piccoli透過80年代瀟灑輕鬆的義式輪廓為基礎，搭配由高橋一手打造的不明飛行物體與美國懸疑文學家愛倫坡（Edgar Allen Poe）肖像之疊加圖騰，演繹作家書中時空穿梭的想像，讓街頭時尚正式走進高級時裝作坊。

而同天發表的UNDERCOVER 2019秋冬系列，則在此基調中融入取自電影《發條橘子》（A Clockwork Orange）中具有想像力的影像，並運用大量異材質拼接手法及針織、印花羽絨衣，從對立關係中體現摩登男子的自由天性。

(中國時報)