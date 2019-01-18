VALENTINO男裝 開啟時空穿梭的想像
VALENTINO創意總監Pierpaolo Piccoli，以80年代瀟灑輕鬆的義式男裝輪廓為基礎，打造出經典又充滿街頭感的2019秋冬系列。（VALENTINO提供）
VALENTINO本季與日本品牌UNDERCOVER聯手，以「過去與未來」為主題發揮，系列中不乏不明飛行物體、愛倫坡肖像及兩品牌英文名稱「VU」之縮寫。（VALENTINO提供）
2019秋冬巴黎男裝周開打，VALENTINO創意總監Pierpaolo Piccoli延續日前與日本品牌UNDERCOVER的友好關係，並與其品牌設計師高橋盾攜手合作，共同打造出兩個品牌具延續性的男裝故事。
兩品牌共同以「過去與未來」為主題，VALENTINO的Piccoli透過80年代瀟灑輕鬆的義式輪廓為基礎，搭配由高橋一手打造的不明飛行物體與美國懸疑文學家愛倫坡（Edgar Allen Poe）肖像之疊加圖騰，演繹作家書中時空穿梭的想像，讓街頭時尚正式走進高級時裝作坊。
而同天發表的UNDERCOVER 2019秋冬系列，則在此基調中融入取自電影《發條橘子》（A Clockwork Orange）中具有想像力的影像，並運用大量異材質拼接手法及針織、印花羽絨衣，從對立關係中體現摩登男子的自由天性。
(中國時報)
推薦閱讀
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。