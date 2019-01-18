新女力運動 江沂宸、梁以辰追求健美

2019年01月18日 04:10 中國時報 吳奕萱 報導

梁以辰每天都要來杯珍珠奶茶，對美食不會特別忌口。（吳奕萱攝）

以《花甲大人轉男孩》「雅婷」打下知名度的江沂宸，昨（17日)出席PUMA女力訓練活動，以中空造型搖身成運動女神，去年入圍金鐘獎的她在頒獎落幕後，短暫去紐約沉澱1個月，本來痛恨健身房，卻因家人的關係，意外嘗試私人教練課程，增加肌肉量，體態也較去年底戲劇《20之後》殺青後更健美，過完年的工作新計畫也還在洽談中。

去年參與《王牌教師：麻辣出擊》的梁以辰，目前無合約在身，近期多嘗試綜藝與主持路線，不願設限發展，把握每個試鏡機會；舞蹈底子加上固定重訓習慣，體態勻稱的她很少為身材忌口，甚至每天都會來杯珍珠奶茶，靠甜食點燃好心情。PUMA本季Trailblazer女力系列，推出繆斯女神鞋款Muse Trailblazer及Muse 2 Trailblazer，專為女性量身設計，打造俏皮可愛又不失態度的個性穿搭。

(中國時報)