百貨福袋線上搶 百萬名車壓軸抽

2019年01月18日 04:10 中國時報 郭家崴 報導

新光三越會員好康沒完沒了，「周周抽好禮」最後壓軸大獎，德國Mercedes Benz A180百萬名車，價值158萬元。（新光三越提供）

SOGO忠孝館4樓初一福袋大獎「周大福兒孫滿堂（純金）」擺件，價值7萬3000元。（SOGO提供）

SOGO忠孝館超市波士頓生龍蝦，600g原價1400元；18日至2月4日單筆滿2000元，+688元可加購原價880元的南非生龍蝦，+800元可加購波士頓生龍蝦。（SOGO提供）

SOGO董事長黃晴雯（中）昨率領一級主管，提早迎接金豬年。（SOGO提供）

百貨春節福袋愈來愈多元，不只現場預購還開放線上搶購，甚至全館商品都有福袋，想要試手氣，人人都有獎。

遠東SOGO台北店歲末Sale今（18日）起至2月7日攜手10大銀行推「金豬報喜迎新春最高10％回饋」，滿5000送400或滿2萬送2000；也聯手天母店推出超過3萬組初一福袋，大獎包括價值6600元的三合院10人份桌菜、OSIM 8變小天后按摩椅等，內容多元且澎湃，開春就炒熱買氣。

龍蝦節為年菜添海味

今年忠孝館各樓面初一限定的千元福袋共1952袋，每袋價值6000元起，4樓最大獎為價值7萬3000元的周大福兒孫滿堂純金擺件；台北店3館初一至初三3天還有福袋抽獎，初一大獎為價值19萬3800元的MSC榮耀號─西地中海巡航11天雙人行，初二是Apple iPhone XS，初三是GARMIN fenix 5 Plus。

此外，今起至2月4日首次在忠孝館館超市舉辦「龍蝦節」，為年菜添海味；19日至2月11日精靈寶可夢皮卡丘&伊布於復興館9F中庭、忠孝館12F活動會館舉辦見面會，吸引親子客。SOGO董事長黃晴雯昨表示去年SOGO全台業績461億元，其中台北店就占286億元，整體較前年成長1.2％創歷史新高，今年全台要再攀升，目標創466億元。

新光三越今年初一福袋分為現場預購及線上預購兩種方式，全台共限量超過6500袋，每袋1000元，價值超過3000元，其中1500袋今起上午10時起首次獨家在新光三越APP線上預購，貴賓卡友於「skm select選物推薦」專區扣會員點數100點，可用skm pay支付搶購。

機票、鑽戒等你拿

各店福袋大獎囊括海陸空，有汽車、機車、鑽戒（鍊）、頂級按摩椅、日韓來回機票、頂級郵輪、名表及超過上千項的好禮；此外「過年卡利HIGH」期間除了4、5、6％刷卡回饋活動，31日前還有「周周抽好禮」活動，貴賓卡友扣會員點數20點，前3周沒中獎的最後一周都可壓軸抽價值158萬元的德國Mercedes Benz A180百萬名車。

(中國時報)