蕭敬騰搖滾風上陣 李聖經甜笑撂中文

2019年01月18日 04:10 中國時報 陳張眾 報導

韓國女星李聖經身著SAINT LAURENT 2019春夏黑色洋裝搭配長靴，個性亮相，穿SAINT LAURENT 2019春夏系列刺繡水鑽黑色洋裝價格店洽、皮革直筒長靴價格店洽。（陳俊吉攝）

SAINT LAURENT Talitha馬皮水桶包（小），A9旗艦店獨家，7萬3700元。（SAINT LAURENT提供）

SAINT LAURENT 美國國旗帆布拼接小牛皮肩背包，A9旗艦店獨家，8萬3800元。（陳張眾攝）

巴黎品牌SAINT LAURENT昨（17）日舉辦新光三越信義新天地A9旗艦店開幕，特邀請到韓國女星李聖經及金曲歌王蕭敬騰站台。初次來台的李聖經，以一襲黑色洋裝搭配長靴個性現身，還用台語向媒體問好，並大方向粉絲們用中文甜笑表白：「我愛你！」並為本周六將在台舉行的粉絲見面會暖身。而同場出席的蕭敬騰，則選穿有金色緄邊裝飾的黑色劍領西裝登場，貼合品牌2019春夏系列中隱藏的復古搖滾氛圍。

延續創意總監Anthony Vaccarello所為品牌定調的個性基因，約70坪的旗艦店內裝秉持一貫極簡主義，以獨特灰白、黑色大理石、皮革、金屬、鏡面等經典元素打造，並引進更多大秀上之獨賣款式。為慶祝門店開幕，SAINT LAURENT亦首先祭出包含Talitha水桶包及美國國旗系列在內等A9限定獨家商品。

(中國時報)