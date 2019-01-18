禮客Outlet義賣 80萬贈星兒

2019年01月18日 04:10 中國時報 報導吳佩汾

世華總會董事長劉琍綺捐出CHANEL經典包，拍賣得標價8萬元。（禮客Outlet提供）

禮客Outlet第六屆名人慈善秀，禮客集團董事長翁素蕙（二排左三起）邀請包含和泰興業大金空調董事長蘇一仲、世華總會長董事長劉琍綺等18名好友一起擔任本屆慈善大使，共同演繹令人驚豔的大秀。（禮客Outlet提供）

禮客Outlet昨（17日）於內湖舉辦第六屆名人慈善秀，甫發片的「歌壇新人」黃子佼擔任主持人，集團董事長翁素蕙豪氣認購500張黃子佼簽名限量專輯贈予與會貴賓。同時為響應慈善「愛‧分享」活動，翁素蕙18位名人好友受邀穿上於禮客Outlet選購下殺近5折的超值商品出席走秀，多位名人更為本次獻上自己的處男、處女秀。

來自各方愛心企業捐出義賣商品包含Omega全球限量奧運款名錶、CHANEL經典包以及日本東京來回機票等商品，義賣所得共80萬元，全數捐贈於財團法人中華民國自閉症基金會「牽一隻小小手，一起翻轉星星生命」專案及台積電慈善基金會「愛的平台」專案，同時力邀大家在歲末一同感受「愛‧分享」的幸福。

(中國時報)