全聯熱美式 今起買1送1

2019年01月18日 04:10 中國時報 郭家崴 ）

19日是補班日，全聯OFF COFFEE熱美式每杯25元，今（18日）起至24日連續7天在全台203間門市推出買1送1，比連鎖咖啡店單日活動更豪邁。使用瑞士原裝進口咖啡機，精選100％阿拉比卡咖啡豆，採用自助式服務；期間響應環保自帶杯子還可省3元，等於1杯11元。

(中國時報)