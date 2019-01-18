2019年01月18日 04:10 中國時報 章詒和

（時報出版提供）

用二○一八全年的時間寫出《伸出蘭花指──對一個男旦的陳述》，一個中篇小說。如果把準備和思考也納入其內，大概用了一年半。我投入了太多的感情，常常發呆，流淚。

曾在戲曲劇團工作，從寫劇本到疊戲衣；從演出前賣票到散戲後掃地；從一個編劇到現行反革命，直至成為罪犯。這裡有五光十色的舞台，有記憶終生的恥辱。我是以戲曲研究為專業，對這樣的一番人生經歷，不會淡忘或任其流散。即使塵世再浮躁，我也要覓得片刻沉靜，一一寫下。正如我必須寫女囚的故事，以交代十年的牢獄生活。我現在必須寫出藝人的故事，以交代多年的戲班生活。

我最佩服老藝人，特別是男旦。他們被趕下舞台，剝奪尊嚴，剝奪私產，過著卑微又可憐的生活。但個個本事大，儘管身上有些陋習，也絕不像一九四九年後培養的某些演員──本事不大，又俗又壞又功利，沒喝酒時是懦夫，喝了酒是暴徒。

用一則男旦的故事來承載戲曲的起伏與興衰，其間也蘊含著我對戲曲的一片深情。但寫著寫著，就寫不下去。二○一八年一月二十五日，我給白先勇寫信，說：「自以為是研究戲曲的，也在戲班待過，想來不會太難。結果，要了命。寫得苦死，自卑感都寫出來了。」第二天，他作了回覆：「你寫戲班子的小說，一定是好看的，希望你要寫寫到底。裡面不能出，到外面出。」

人，需要堅持，也需要鼓勵。

戲曲是用絢爛的方式走向衰微，以創新手法埋葬傳統的。這在老外眼裡就是傳奇，也十分不解。從二十世紀開始，中國文學藝術一直尋求一條革命性加現代性的發展道路。與此同時，西方文明也極大地影響著中國的傳統藝術。內容的功利化加形式的西化，則始終貫穿和左右著百年中國傳統文化的發展。在這方面，戲曲藝術稱得上是個典型。

一九四八年，解放軍尚未開進北平城，梅蘭芳、程硯秋也許還不知《人民日報》為何物的時候，這家報紙在十一月二十三日，即刊出社論〈有計畫有步驟地進行舊劇改革工作〉。一點不含糊地說；「改革舊劇的第一步工作，應該是審定舊劇目，分清好壞。」「對人民有害的或害多利少的，則應加以禁演或修改……」接著點了五齣有害的戲：《九更天》《翠屏山》《四郎探母》《游龍戲鳳》《醉酒》。請注意！這裡出現了「禁演」二字。社論不是法規，措辭和口氣已儼然法規。

中共執政後，立即啟動了以強硬的政策和手段對傳統文化的改造。置於最前列的品類，就是文字和戲曲，大張旗鼓地搞「文改」（文字改革）和「戲改」（戲曲改革）。二者都是提到「國策」高度，並以掃蕩和清除的方式來進行。

為何如此對待戲曲？因為官方一直把戲曲的性質定為封建文化。儘管中共的許多首長喜歡看戲，但總體上視為落後的玩意兒。中共對戲曲的改造和胡適、陳獨秀等人的改良戲劇主張不同，它要求脫胎換骨，徹底乾淨，從思想內容一直改到技術、技巧、手法。蹺工是落後的，檢場是落後的，起霸是落後的，見皇上三跪五拜是落後的，一把京胡是落後的，「不分場」也是落後的，「大白光」也是落後的……總之，新政權對這個藝術樣式做出了根本性懷疑和批判。不知底細的梅蘭芳提出戲曲改革「移步不換形」的主張。官方沒有批評他，只是把刊登這篇文章的編輯給處理了。梅蘭芳乃何等聰穎之人，立刻懂了。乖乖的，啥都不說了。

「戲改」是從禁戲入手，是用一種制度性的力量推動整個過程，這種制度性力量體現在文化部專門成立的「戲曲改進局」，簡稱戲改局。它的工作方式就是用行政手段直接進入戲曲劇團的日常演出與創作。戲改局第一次會議便以中央政府名義頒布了十二齣戲的禁演。禁的理由是「有內容上的汙穢、落後、色情、恐怖、迷信」等等。所禁之戲偏偏又都很有藝術特色和藝術成就，為廣大民眾所喜愛。別說是老百姓，毛澤東老人家雖說對傳統戲一向嚴厲批判，但他本人愛看的可都是老戲。怪吧？一點不怪，因為老戲，特別是名藝人演的老戲，煞是好看。

《伸出蘭花指》寫的是男旦。我在劇團期間與一些男旦成為好友。此後回到北京，進入中國藝術研究院，也與他們保持著聯絡。男旦一身的功夫，當然也有一身的毛病。京劇有個男旦，叫於連泉，藝名筱翠花。什麼叫風擺柳？要看他才知道。什麼叫女人走路？看真女人不行，要看他。我在小時候，跟著父親看過筱翠花的一齣戲，他演那個被宋江殺死的閻惜姣鬼魂，一出場走的「魂步」，就把全場「震」了。鬼魂輕盈飄浮，好似吹起的落葉在舞台上遊蕩、盤旋。幾十分鐘的戲，能讓人記一輩子。

除了禁演的劇目，那些不禁演的戲也是要經過修改後，即經過「保存民主性精華，剔除其封建性糟粕」才可放行。這樣，在禁演與上演之間，就存在一個非常廣闊的搖擺地帶。既然需要經過修改後才能上演，那麼如何對待這類劇目的修改標準與尺度，在很大程度上就決定了傳統戲曲的命運。各級政府的文化機關都在禁戲、審戲、改戲，改不好就批戲。而這個審戲、改戲的工作又直接與文化官員的認識水平、個人修養、工作作風，緊密聯繫在一起，特別是看一個地區黨政一把手的認識和態度。可以說，戲曲改革的起起伏伏，藝人的生生死死，完全在於中共官員的寬寬嚴嚴和文藝政策的左左右右。

我反覆講過彭真做北京市一把手，能容許譚富英（鴉片）、裘盛戎（嗎啡）、馬連良（杜冷丁）以及關肅霜（杜冷丁）吸毒，也能容忍馬連良給解放軍唱戲要錢。今天的演藝圈吸毒大多是海洛因，從前梨園行的習慣是抽大煙。藝人以為抽大煙可以提神，還能潤嗓，其實害處是很大的。民國二、三十年，一般伶人都抽。舉個例子吧──京劇名藝人譚富英，出科搭班不久也抽上了。他不是自己主動去抽的，是父親叫他抽的，老人家覺得一來潤嗓，二來人的心思就簡單到一個「抽」上，好管束。譚富英每日吞雲吐霧，人愈發消瘦。有人形容說，秋季，人穿夾衫他穿棉；冬季，人穿棉衣他穿皮。後台乍見譚老闆，還能嚇一跳，髮長而面青。可等他「扮」上，就容光煥發了。煙癮過足後，嗓子也大亮，且越唱越亮。這個「抽」的習慣，經彭真特批保留到一九六六年「文革」破「四舊」，抄家抄出煙槍為止。

官方提倡的思想改造和戲曲改革，是從生活的文化姿態和藝術的文化表達兩個方面，一齊動手。從「戲改」到「反右」，成功實現了國家、政黨對劇團、劇目、演員的全面控制：從吃飯到住房，從戶口到結婚，從演出到放假，從思想到行為，都由「單位」控制，「單位」則被黨團組織控制。也就是說，黨團組織以制度化方式實行了從對劇團到演員，從政治思想到藝術業務最有效的管理。幾十年間，戲曲只有一九五六─五七和一九六一─六二兩個極為短暫的相對比較寬鬆的時期。短暫得沒有痕跡，也無更多的成果。一九六四年以後，官方開始自上而下地提倡現代戲，現代戲的概念不單是時間概念，更多的是指革命歷史題材和一九四九年後的社會主義時期，凸現意識形態色彩。

革命的領導者以各種方式、方法提醒和教育知識分子和藝人：在戲台上別看你們光芒四射，但在革命面前、在政權面前，在無產階級面前，你們都是無知、無力，無能，也無用。藝人台上唱什麼，文人筆下寫什麼，都得聽從領導，服從於政治。不斷的政治運動使藝人從裡到外、從形到神，不斷地進行簡化、淺化、粗化和「淨化」。其實，毛澤東從延安時期開始，就在竭力宣傳和提倡思想標準化與生活標準化了。到了「文革」，則發展成為以暴力手段進行個人情感與生活方式的徹底改造。

有人問了：對戲曲藝術的改造，他們不抗爭嗎？問題是他們拿什麼抗爭？傳統文化，特別是民間藝術，儘管流傳久遠，有著豐厚的實踐成果及其經驗，卻沒有建立自己理論體系。拿戲曲來說，自十二世紀的宋代以來，中國就產生了數量可觀的對詩詞曲話、曲律曲譜、戲曲小說的序跋評點。這一漫評雜談和實錄形式，成為中國戲曲學科理論的獨特樣式。在嗣後的數百年時間裡對戲曲實踐起到了推動作用。到了二十世紀，由於有像王國維這樣的國學大師涉足，中國戲曲研究才成為一門學科，一門學問。因為視野緊窄，手段拘囿，也缺乏一定的理論感和思辨性。因此就其藝術本質、本體研究而言，中國戲曲理論始終處在十分微弱稀薄的階段。別說跟馬列的文藝理論對抗，它也不是蘇聯的斯坦尼斯拉夫斯基戲劇理論體系的對手。

藝人、包括有成就的藝人又是一個脆弱的群體，舞台適應性強而生活適應性差。他們既難以像文人那樣做到對現實人生的精神超越，也無法像農民那樣守著一份審慎安分的卑微心態。一旦覺得生活裡沒了樂趣，舞台上沒了位置，啥念頭都能生出來。所以，他們中的許多人私下裡都羨慕梅蘭芳──羨慕他能迅速地離開人世。梅蘭芳死得那麼安靜。如果從前還是在悲悼一個藝術生命的過早結束，那麼現在則慶幸一個生命藝術的提前完成。

一九七○年北京城的一個傍晚，裘盛戎和給他整理「談藝錄」的一個朋友，在和平門相遇。裘盛戎面容消瘦，兩人相對無言，一場「文革」給人以隔世之感。

友人問：「您從哪兒來？」

裘先生答：「剛看病回來。」

「什麼病？」

「大夫說腸子有疙瘩，也許是癌。」一副毫不在意的神情。

友人說：「您怎麼還逗呀！」

臨別，裘盛戎用眼睛直直地看著友人，小聲地試探著問：「咱們的東西（指〈裘盛戎談藝錄〉），丟了嗎？」

友人搖搖頭，沒說什麼。分手了，也永別了。

這個細節，是我從這位友人後來撰寫的文章裡讀到的，每一個字都讓人心痛。儘管後來裘派藝術獲得極大盛譽和廣泛普及，繼承人頗多，有「十淨九裘」之說。但藝術家本人生前未獲應有的人格尊重，是絕對不可原諒的！後來，這些頂級藝人都由相關單位舉行過「誕辰ＸＸ周年」的紀念會。文化官員和藝人子女都登台講話，表達緬懷之情。這有什麼用？頂多是個安慰。

藝人踏著舞台的波濤而來，被革命的狂濤裹挾而去。兩波之間，請扳起手指算算：他們的藝術生命攏共才有多少年？

《蘭花指》之後，我大概不再寫小說，也許不再寫伶人。

這是我歸結，也是我的告別。

（本文摘自《伸出蘭花指──對一個男旦的陳述》一書，時報出版提供）

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