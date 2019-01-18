2019年01月18日 04:10 中國時報 本報訊

八千里路雲和月 作者／白先勇 出版社／聯合文學（聯合文學提供）

最最遙遠的路程 作者／胡德夫 出版社／印刻

台灣民歌教父胡德夫，首部在台出版散文作品集，匯總70年來的困挫、掙扎、喜悅與傷痕。他看過大山，見過大海，曾在各色人們的面前唱自己的歌；從離家到回家，他走過遙遠遙遠的旅路，終於回到最最思念的地方。

1950年代，被太平洋海風吹生的胡德夫在牛背上長大，父系卑南族、母系排灣族，成長於台東大武山嘉蘭部落。少年時離開父母、家鄉，北上求學，啟蒙了他的音樂之路和民族自覺，並且揭示往後投入原權運動與民歌創作的生命軌跡。1970年代初期與李雙澤、楊弦等人開啟民歌運動，1984年創立台灣原住民權利促進會。

胡德夫是一個在台灣民歌樂壇，以及原住民運動史上不容忽視的名字。他的音樂，啟發了無數後繼而來的歌者；他的抗議，為台灣原住民族群爭取更寬廣的發聲空間。本書收錄19篇散文，幼年的家庭生活、求學過程中的多位恩師，原運的戰友，還有每一首民歌作品背後的喜悅與傷痕，透過他的筆尖娓娓道來。

■八千里路雲和月

作者／白先勇

出版社／聯合文學

《八千里路雲和月》收集了自2002年《樹猶如此》以來，白先勇所發表的各類散文篇章。「輯一：家國情懷」主要記述白先勇的父親母親並及那個憂患重重的時代；「輯二：記人物」則是記述深交多年，師友之間的情誼往來；「輯三：閱讀感懷」是這些年所撰寫的書評序文等。

白先勇為北伐抗戰名將白崇禧之子。他是小說家、散文家、評論家、戲劇家，著作極豐。退休後投入愛滋防治的公益活動和崑曲藝術的復興事業，製作青春版《牡丹亭》巡迴兩岸、美國、歐洲，獲得廣大回響，從「現代文學傳燈人」，成為「傳統戲曲傳教士」。

白先勇自2011年開始致力整理父親白崇禧的傳記，2012年出版《父親與民國：白崇禧將軍身影集》，在兩岸三地與歐美漢學界，都受到重視；2014年出版《止痛療傷：白崇禧將軍與228》，整理白崇禧將軍來台最新史料與口述採訪紀實。

(中國時報)