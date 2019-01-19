昔北部占8成 今年南部最敢花！規模大縮水 尾牙「北冷南熱」

2019年01月19日 04:10 中國時報 洪凱音 ／台北報導 ／台北報導

歲末年終，企業尾牙陸續登場；人力銀行昨公布「上班族尾牙心聲調查」，儘管有2成上班族表達尾牙縮水、一切從簡，但1111人力銀行副總經理何啟聖觀察，高雄在「韓流」加持下，尾牙逆勢成長，餐飲、尾牙表演的接案量，較去年逆勢成長2至5成，從以往北熱南冷整個翻轉成「北冷南熱」，景象前所未見。

昔北部占8成 今年南部最敢花

受到陸美貿易戰影響，今年景氣不明，科技業今年尾牙儘管仍熱熱鬧鬧舉辦，但據了解，表面風光，但往年老闆加碼獎金的豪氣少了，甚至還傳出某知名大廠打算以公益形式舉行。反觀，今年南部尾牙氣氛，一掃先前的悶。

何啟聖指出，韓國瑜才剛當選高雄市長，很多招商、施政皆未落實，但至少拋出施政構想，過去不敢奢望的「愛情產業鏈」，現在大家發揮蓬勃想像，許多活力注入後，整個氛圍都改變了，企業悶了這麼多年，終於可以樂觀期待，尾牙當然大手筆舉辦。

何啟聖透露，農曆年後，5、6000人的大陸直銷團指定來高雄消費，每人消費力至少新台幣10萬元起跳，旅遊團還沒來到，就已帶動高雄整體買氣、人氣。

尾牙接案有4年資歷的蘇郁喬是名專業舞者，半年前成軍「YIFU BABY」舞團，接下來2周進入企業尾牙表演高峰，今年邀約在30場左右，較去年15場翻倍，蘇郁喬分析，可能與「韓風」有關，以前北部占8成，中南部邀約都一點點，今年卻是南部企業最踴躍，不僅提供團員高鐵來回票，還免費住飯店，每場表演給每名舞者的價碼從5000元到1萬元都有，南部接案量熱絡，初估尾牙可進帳近20萬元，替自己賺個大紅包、好過年。

抽獎不如前 請人表演先砍價

何啟聖分析，受陸美貿易戰影響，國內民間消費疲軟、經濟成長力道也趨緩，今年企業要達成業績目標，恐需付出更大心力，逾8成的企業主一如往常舉辦尾牙宴，雖然抽獎規模不如以往，但展現柔軟身段的誠意十足，呼籲與員工共體時艱拚經濟。

受到景氣偏弱影響，魔術表演黑傑克表示，今年尾牙接案量不少，上看20場沒問題，但很多廠商會殺價，從8000元砍成6000元，為了維持總收入，多半會與廠商協商，表演延長或與台下多玩互動遊戲，廠商多半能欣然接受。

主計總處官員表示，受雇員工的年終獎金預計每年4月公告，但尾牙抽獎、現金放送可以窺探企業保守或樂觀態度，更是年終獎金多寡的前哨站。

(中國時報)