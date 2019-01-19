不知能不能看到明天的太陽！死刑定讞不槍決 要命的煎熬

2019年01月19日 04:10 中國時報 王己由

陳昱安事件簿

新聞透視「啃老族」陳昱安，狠心弒父100多刀，6年前判死刑定讞後，昨日驚傳在台北看守所自縊身亡，成為首位自殺成功的死囚。陳昱安身為死囚，本該依法執行死刑，他的自殺若說是朝向廢死，不依法執行死刑的政府造成，其實一點也不為過，因為定讞死囚不執行死刑，才是煎熬。

黑牢歲月 日日惶恐

對於死刑囚犯的長期監禁，以及不知何時到來的死刑常會構成精神上的折磨，有些犯人可能導致精神方面的疾病，此被稱為「死囚現象」。

最高法院6年前開「生死辯」辯論庭，當時律師就提及陳昱安，有精神方面的疾病，自他被判死刑確定後，面對不知什麼時候到來的死刑，身心都是折磨。

獄中尋短 還得搶救

當前政府不積極執行死刑的態度，使得法務部長遲遲不簽執行令，死刑犯長年關在牢獄中，面對遙不可知的未來，還有能不能看到明日的太陽，等死苟活的日子，是不可承受的煎熬。

去年美國媒體曾報導，阿拉巴馬州一名殺害前妻和岳父的死囚博登，等待死刑執行23年後自殺身亡。事實上，死刑犯在獄中尋短，不論中外時有所聞，差別只是成功與否，諷刺的是，雖是等待死刑執行的囚犯，依法令准執行前，若自殺還是得搶救生命。

既已判死 就該執行

如果政府覺得不該有死刑，何不勇敢廢死，態度曖昧不明，反而要死囚「活受罪」，每天生活在惶惶恐中，天天生不如死，絕非文明國家該有態度。

特別是最近兒虐案件頻傳，朝野一致喊殺人償命重判，甚至改為唯一死刑，但就算修法通過，法官依法判了死刑，法務部長不簽死刑令，還是空談。

在未廢死前，法院已判死定讞案件，政府責無旁貸，就得依法執行，不執行死刑，除傷害司法公信，陳昱安獄中尋死，不會是最後一個。

(中國時報)