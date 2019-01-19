折磨苦等23年 美死囚自行了斷

2019年01月19日 04:10 中國時報 陳鴻偉／台北報導

死刑犯身陷囹圄，每天活如行屍走肉惶惶終日，始終無法確定何時執行，反覆煎熬就可能走向尋短一途。美國有1名死刑犯博登苦等23年，確定執行又被兩次推遲，絕望之下，用床單上吊解束自己的生命。

57歲博登，1993年槍殺妻子、岳父後，被逮捕入監，經司法纏訟數十年，2017年10月，阿拉巴馬州獄方原本確定進行注射式死刑，但執行前3小時，遭聯邦政府認定違憲延緩，博登只好繼續一段漫長等待。

2018年2月，博登接獲通知準備執行，但等了幾天後，執行命令又因程序問題，再度遭延緩，一等再等，已經心灰意冷的博登，6月時在囚室上吊尋短。

據調查，死刑犯在獄中面對遙遙無期的執行令，中間穿插各種庭訊、審判以及緩刑駁回，對未來的茫然，讓有些人只想求個了斷，甚至常會出現自殘行為，甚至選擇自殺脫身。

2013年，全美監獄就出現多起求死的案例，加州有死囚赫澤前後自殺3次不成，最後用鉛筆自戳眼睛，隨後在亞歷桑那及俄亥俄州，又陸續發生兩起死囚尋短，原因幾乎是不堪久候，只求一死。

據指出，有死刑的國家，絕不會讓死囚自殺，企圖以死刑來斷絕其生命。即使死囚面對死亡、自覺罪行而嘗試自殺也一樣，不能放任其自殺，須鄭重以國家之手執行，所以拘禁期間，採取徹底的防止自殺措施，即使嘗試自殺，也須盡量搶救，救回這條命後，執行死刑。

(中國時報)