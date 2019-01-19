檢追疏失 法務部通令檢討
死囚獄中自殺案例
死囚陳昱安在台北看守所舍房內自殺，成為國內首宗死刑犯自殺身亡案，法務部政務次長陳明堂表示，已責成矯正機關加強管理收容人、受刑人，維護監所安全。他表示，陳在晚間就寢後，躲在棉被中自殺，連同間舍房的收容人都不知情，初步與戒護是否嚴密無關，但檢方仍將調查有無人為疏失。
法務部長蔡清祥去年上任後，令准狠殺妻女的李宏基執行死刑，弒父死刑定讞的陳昱安在台北看守所自殺身亡，使得原先還有42位待執行的死刑犯只剩下41名，不過，這些待執行的死刑犯都有非常上訴、再審聲請及釋憲案仍在進行中，短期內不會執行。昨事發後，蔡清祥未對死囚自殺之事向外說明。
陳昱安在2013年1月就被判處死刑定讞，迄今已有6年，至於是不是「等死」造成心理煎熬輕生？同時，各監所對死囚戒護格外注意，有無疏失都有待檢方調查，不過，等待死刑執行的壓力而自殘，2006年在花蓮看守所也曾發生。
因感情問題背負3條人命，被判處死刑確定被羈押在花蓮看守所的殺人犯黃志賢，在2004年被判處死刑確定後，提起2次非常上訴都被駁回，2006年1月9日就在看守所內吞下3顆乾電池自殘，經送往慈濟醫院取出，當時並無大礙。
不料，2006年1月19日，黃志賢又企圖吞下水龍頭內的塑膠片自殘，經醫師建議住院治療，1月25日在醫院內因敗血症死亡。
另男子張胞輝也疑受不了「等死的煎熬」，多次自殺獲救，最後才被槍決伏法。
(中國時報)
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