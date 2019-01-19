監所內強制治療 形同虛設

2019年01月19日 04:10 中國時報 蕭承訓 ／台北報導 ／台北報導

長期從事死刑犯研究的台北大學犯罪學研究所特聘教授周愫嫻昨表示，此死囚自殺案件至少凸顯3項與量刑、刑罰、處遇相關問題，她表示，目前法院除了把他們放在一般監獄或是判死刑外，也沒有其他更多的選擇，就算在獄中等待執行，也應放在適當地方。

她表示，目前最高法院針對涉及死刑案件進行「生死辯」，就刑法第57條進行量刑審酌，特別是是否具有「可教化性」，當前實務上對於教化可能性的認定，已強調須由法院依據精神鑑定的結果加以審酌，而非委由精神鑑定報告判斷，此點值得肯定。

但法院應如何評價身心衡鑑與社會環境的結果，以及該結果如何在量刑中產生作用，仍無明確基準，周愫嫻認為，量刑前階段，若可由法院委託專責機構進行量刑前的社會調查，並與身心衡鑑結果合併，評估再犯可能性、更生環境，可使法官或未來國民法官對被告過往生活狀況與再犯性形成更加全面的理解，找到最妥適的刑罰或治療特殊犯罪人的效果。

另重大案件能通過刑法第19條第1、2項的判決比例甚少，可能與司法精神鑑定與法律認定仍有若干認知差距有關，加上我國無適當配套的監護處分，乃至於多數罹患精神疾病、人格疾患或智能障礙被告最後仍以監所拘禁為主。

她表示，現有保安處分的法制面、規範面、執行面幾乎都形同廢墟，難以符合這些被判重刑、甚至有高度預防與治療需求的犯罪行為人需求，監所內強制治療等形同虛設，把這類的犯罪人如同一般重刑犯監禁，就是放錯地方。

(中國時報)