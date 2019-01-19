懼怕逆子 母求法官為民除害判死
陳昱安殘忍刺殺父親111刀致死，歷審將他判處死刑，6年前最高法院為此召開生死辯，陳母寫下陳情書給法官，表示懼怕，更為了維護親人安全及「為民除害」，她要大義滅親請法官將兒子判死，讓他與世永久隔離，最高法院認為陳男罪無可逭且毫無悔意，判處死刑定讞。
陳昱安弒父，一、二審都認為陳男預謀殺人，手段凶殘、泯滅天良，儘管陳昱安審理中曾稱：「我知道錯了，我很後悔」、「覺得『有點』後悔」等語，但仍無法認為其確有後悔之意等理由而維持死刑。
最高法院召開生死辯，陳男的律師主張精神抗辯，辯稱陳昱安因患有精神痼疾，才持刀殺父，應獲減刑，免他一死，改判無期徒刑。
陳母除忍受喪夫之痛，還要在法庭內面對殺夫的自己親生兒子，她在天人交戰下寫下一封長達3頁的血淚陳情狀給檢方，由檢方當庭代為朗讀；陳母說，如果兒子獲判無期徒刑，假釋出獄後，將對家屬不利，大開殺戒，發生「血流成河」的悲劇。
陳母表示說，兒子雖有持續看診，在按時服藥的情況下病情已受到控制，兒子辯稱殺父是因情緒難以控制，才犯下大錯的說法，她不能認同與寬宥。
最高法院經評議後一致認為，陳男凶狠弒父已達人神共憤，為天理、國法所難容，因此判處死刑，彰顯國法尊嚴。
(中國時報)
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