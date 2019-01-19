飯照吃舞照跳 唯獨抽獎縮水
向來是尾牙興衰指標的金融業，今年維持著聲勢浩大、載歌載舞的排場，但據了解，去年下半年景氣急轉直下，加上壽險業年底爆重大虧損，考量「錢」要省著用，普遍來說，預算約較前年少了一成，飯雖照吃、舞雖照跳，差別是抽獎少了、加碼也少了。
豪氣加碼 默默消失
元月金控尾牙陸續登場，由於金控旗下子公司眾多，在員工數上領先其他產業，自是注目焦點。加上金融機構據點遍布全台，尾牙形式怎麼辦，是辦聯合尾牙的還是分區，如何抽獎才能賓主盡歡，都是大學問。
公股行庫中最賺錢的兆豐金，今年分北中南開三場旺年會，其中北部場摸彩金額高達千萬元，最大獎還有歐洲房車及Gogoro電動機車，看在同業眼中好是羨慕；反觀向來由各事業群自辦尾牙的第一金、華南金，就沒像兆豐金有這麼多大獎撐場。
民營金控當中，屬富邦金規模最浩大，其中南部場剛結束，下周六登場的北部場，將有1.2萬人參加，還邀請到阿妹張惠妹唱壓軸。至於中信金、台新金、新光金、國票金等，有些採取合辦、有些是分區或分事業體自辦。
富邦金控 有請阿妹
表面上光鮮亮麗，不過大型金控總務部門坦承，金融業向來對景氣敏感，比較有「儲糧」的概念，在編列尾牙預算時，也間接反應對景氣看法，現階段大家都看壞明年景氣，金融業當然更不可能大意，預算就直接砍。
大型金控總務部門解釋，下半年開始因陸美貿易戰，已經影響獲利表現，而全球股市震盪加上美債殖利率飆高，或多或少都有受傷，至於壓垮駱駝、讓各家緊縮預算的關鍵，則是去年底壽險慘虧一波，就是「那根稻草」。
金控業者透露，雖然預算縮水，但總不能讓員工覺得寒酸，所以場地不會變、菜色見仁見智，找飯店來辦都有一定水準，一桌少個幾千都還好，但如果少找大牌藝人，或是抽獎獎項、給獎名額，能東扣西扣一些，其實就能省下不少錢，達成預算目標。
除此之外，從老闆加碼也能窺出鬆緊，舉例來說，當天最大獎可能是10萬、20萬，過去「老闆一高興就亂喊」，翻倍也很常見，但今年加碼時卻很謹慎，有些尾牙場甚至抽完規畫獎項後就結束，根本就不加碼。
(中國時報)
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