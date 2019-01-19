藝人主持費打折 小咖被腰斬

2019年01月19日 04:10 中國時報 洪秀瑛 、 尤嬿妮 、 蕭雅玲 ／台北報導 ／台北報導

尾牙季開跑，今年大環境景氣不佳，許多企業尾牙預算縮水。以主持人來說，張菲、郭子乾、浩角翔起、沈玉琳、黃子佼、唐從聖都是尾牙熱門人選，一位經紀人表示，大咖主持人略有影響，小咖主持人議價空間就比較大，有的甚至被要求打對折。

唐從聖以往搭配女主持人主持尾牙場，他主持一場尾牙行情約20至25萬，經紀人表示，因為企業預算較少，從前年開始都是唐從聖一個人主持居多，交通費自理、含稅，今年尾牙加春酒約接了15場。由艾成擔任主唱的「87樂團」最近剛發片，一場尾牙場行情約20萬，是否也被砍價？經紀人說，他們的酬勞走親民路線，各種演出都可以客製化。

唯一不受影響的是綜藝大哥大張菲，他將於2月2日出席鴻海尾牙，以500萬價碼7度接下主持棒，7年來共進帳3500萬元。張菲經紀人昨表示，今年主持之外，在台上是否演唱還不確定，屆時看節目安排。張菲曾表示，鴻海尾牙每年都是一大早開始，加上節目內容多，主持起來不輕鬆。

沈玉琳去年接了38場尾牙場主持，被封為「尾牙王」，今年再度刷新高，接下超過50場尾牙主持工作，多到讓他根本懶得算。他表示，大環境影響，很多藝人都降價接場，但他不但沒降，反而水漲船高，還有廠商想幫他漲價，卻遭他婉拒。他解釋，6年前開始接尾牙場主持工作，價碼從6萬元起跳，至今年約莫18萬元，尾牙場估計有900萬元收入進帳。

浩角翔起去年因浩子告假環遊世界，阿翔只能一人獨挑大樑，搭檔其他女主持人，去年他一共接下8場尾牙場工作，平均一場約莫25萬元，今年兩人合體主持8場尾牙，價碼持平一場50萬元，經紀人表示，不含春酒場，兩人光靠尾牙主持，就各自進帳200萬元。

郭子乾去年接下6場尾牙工作，因模仿高雄市長韓國瑜，讓他工作量瞬間暴增，價碼不變維持一場50萬元，但一月尾牙旺季撞到舞台劇《悶鍋出任務》演出，以及《吻我吧娜娜》北中南巡演時間，讓他推掉近10場的尾牙場，只接下8場尾牙演出，若以一場50萬元計算，粗估損失約500萬元收入。

歌手部分，除台語歌手翁立友、張秀卿等人比去年增加3成邀約，蕭敬騰（老蕭）、品冠等人不受影響外，幾乎所有歌手都少接3至5場尾牙活動；老蕭經紀人Summer直言：「老蕭影響不大，（今年與去年邀約比較）剛好不多不少，但看外面的景氣是差很多。」

(中國時報)