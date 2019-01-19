房仲業回溫 尾牙創3年最盛大
經濟2018年多動盪，產業前景未卜，民眾反應尾牙縮水，不過房地產業界2018年度尾牙規模終於「有感擴大」，似乎逐漸走出寒冬。房仲業者尤其明顯，永慶房屋、住商不動產等，都比前兩年更盛大；業者透露，比起2016年度的慘淡，這次尾牙陣仗成長了1成左右。
永慶房產集團本年度在全台舉辦10場尾牙，旗下三品牌永慶不動產、有巢氏房屋、台慶不動產，席開1600桌，參與人數超過1萬6千人，比2016年、2017年的1500桌更多，創下新高。信義房屋則是全台直營店共舉辦1場尾牙，無論是桌數規模，或獎品內容，都沒有縮水。
住商不動產指出，由於是加盟體系，將在各縣市分別舉辦聯合尾牙，獎品也由各區聯誼會籌備，估計全台總共破千桌，可以確定的是，比起去年的尾牙，這次確實盛大許多。
不動產業者透露，2016年是近3年房市最差的1年，「寒冬」多少反映在尾牙內容上，而今年的尾牙規模「回溫」的非常有感。 建商大多表示，參加人數、規模和獎品皆與往年沒差別，這是年終給同仁的鼓勵，從未縮水。
(中國時報)
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