傳產業 中規中矩不花俏！沒了嚴凱泰 裕隆尾牙取消抽汽車

2019年01月19日 04:10 中國時報 黃琮淵 、 王玉樹 ／台北報導 ／台北報導

相較於金融業尾牙場面做足，傳產向來是中規中矩，不搞花俏，今年舉辦桌次、獎金也大多持平。不過因裕隆集團董事長嚴凱泰去年底過世，裕隆集團今年尾牙統統取消，沒能看到像往年狂送汽車的大手筆畫面，和泰汽車、三陽工業則都有加碼，幾家歡樂幾家愁。

和泰汽車昨日尾牙，一改過去獎項從小抽到大的作法，直接按照工號單雙數給獎，抽中的直接給1萬元、沒抽到的也有5,000元，另外再抽出總裁最大獎12萬元；此外，根據員工表演選出前三名的團隊給予現金獎。

相較於和泰車歡欣鼓舞，裕隆集團今年顯得冷清，過往各區舉辦、加碼抽汽車的尾牙傳統，因嚴凱泰過世而全部取消，取而代之的是各單位自辦尾牙，各單位辦聚餐，一切從簡。裕隆主管表示，嚴董過世了，集團還沉浸在低氣壓中，雖然集團意思是授權各子公司評估是否自辦，但大家也沒什麼心思吃尾牙。

運輸業方面，長榮海運昨天尾牙，雖然去年獲利不佳，不過為了提振士氣，長榮集團大股東張國華親自出席，特別加碼3組價值10萬元的郵輪獎；陽明海運今年則沒辦尾牙，授權各事業體自行決定，或發給餐費代金。

長榮航空因員工人數眾多，分區自辦，最大的桃園機場、松山機場場已於上周落幕，由於年終獎金發出4個月，現場氣氛不錯，不只現場抽出最新款的iPhone手機，高階主管還自掏腰包讓員工抽獎，與海運呈現兩樣情。

國內石化大廠中石化今年適逢50周年慶，但尾牙將維持以往規模，台北總公司、大社、小港、頭份三廠會分開各自舉辦，共約席開100多桌。不會邀請特別表演，就是有抽獎，獎金規模也是1萬元左右，頂多董事長有加碼。

中石化表示，去年第四季受油價下跌影響，下游市場觀望，原本不錯的業績有逆轉，因此尾牙規模維持過往。

水泥大廠亞泥則說，今年照例是舉辦春酒，在自家遠東集團舉辦，規模不會超過100桌，大概就是發禮券，但金額不會太大，大致如常。

(中國時報)