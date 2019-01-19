企業默默省預算 尾牙轉型小而美
2019年央行預測經濟成長率從2.48%下修至2.33%，受制於企業獲利有逐步下修的隱憂，也間接影響著1月尾牙市場，綜觀各大飯店業者今年推出的尾牙，雖大多價格皆無調整，但不少業者發現，越來越多企業趨向「少桌制」，以分公司或部門各自分梯次、小規模的方式在餐廳辦理，默默節省在飯店大規模舉辦所需的經費。
台北福華大飯店表示，以主要舉辦尾牙的宴會廳來說，今年目前訂席近8成滿，較去年衰退1成，但飯店內餐廳如江南春、珍珠坊，最低3桌就可輕鬆辦尾牙，業績便沒有受影響；北投大地酒店則是周末熱門場次依舊一桌難求，惟周間定席率較去年減少1成，不過飯店指出，許多企業雖無尾牙，卻轉而舉辦春酒，因此整體來說訂席率依然持平。
Buffet餐廳欣葉日本料理則觀察到，比起去年，有更企業的部門、單位皆自辦尾牙，也選擇花費較低的Buffet餐廳，據餐廳統計，今年從飯店宴會廳舉辦改到此的企業約占2成，同為欣葉國際餐飲集團的古味今品與欣葉小聚餐廳，訂桌率更較去年成長近2倍。
也有飯店逆勢成長，台北文華東方酒店表示，早在去年12月時，1月的周五、六、日場次便已完售，周一至四也有8成的好成績，較去年成長約2成，最少2桌、大至100桌的高彈性度受企業青睞；台北晶華酒店則出新奇餐飲花招，推出的「小廚師歷險派對」結合3D投影技術與美食料理，並也有「12人便可包場」的少人數特色。
(中國時報)
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