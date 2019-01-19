獨派再開第二槍 為免民進黨分裂！辜寬敏籲蔡英文 請賴清德出來選總統

2019年01月19日 04:10 中國時報 曾薏蘋 ／台北報導 ／台北報導

獨派大老辜寬敏新成立「台灣制憲基金會」，昨公布成立後首份民調顯示，當被問到支持誰代表民進黨參選2020年總統大選，支持前閣揆賴清德50.8％，大勝蔡總統24.7％。辜寬敏說，為怕民進黨分裂，「請蔡英文請賴清德出來（選總統）」。這是繼年初四大老出面發公開信「逼宮」後，獨派再次發難。

蔡支持度24.7％、賴50.8％

被問到自己支持誰選總統？辜寬敏說，「數字是最好答案；我還要回答嗎？」

「台灣制憲基金會」昨公布民調，在參選下屆總統部分，民進黨內支持賴50.2％，蔡38.1％；雖與2018年12月調查結果比較，支持蔡比例上升7.4百分點；「高屏澎」支持蔡比例上升17.2百分點，「50-59歲」上升12.2百分點，民進黨支持者，上升11.8百分點，但與賴相較，蔡支持度仍偏低。

有趣的是，雖然賴參選對國民黨威脅較大，但國民黨支持賴達57.2％，高過民進黨內挺賴；時力及中間選民51.9％、47.9％，皆高過蔡。

柯文哲參選 近5成不支持

民調針對台北市長柯文哲部分，49.3％不支持柯參選，42.1％支持；與去年底調查相較，蔡支持度上升，支持柯參選比例下降6.1個百分點。

國民黨部分，支持前新北市長朱立倫45.0％，前立法院長王金平28.5％，國民黨主席吳敦義7.6％；其中時力與民進黨對王金平支持度高達53.6％及40.4％，時力支持度竟超過國、親、新三黨總和。民調顯示，朱立倫仍是國民黨「共主」。

辜寬敏說，選舉最重要是要當選，蔡賴都可代表台灣的政治人物，但不是誰做4年總統就要繼續，現在數字看來，「若你問辜寬敏支持哪一個？數字是最好答案。」

攬權執行力差 蔡最大敗筆

他說，「蔡當選時大家對蔡期待很高，她提許多改革，以前幾個男的總統，講都不敢講，所以我非常歡迎蔡總統，但執行力差得多」。辜寬敏說，沒幾月變成那麼大失望，不可想像是，叫賴清德當行政院長，「內閣改組人事權一個都不交給賴，賴一個人到台北來，其他部長都是前閣揆林全人馬，叫他怎麼做。」他說，一般國家內閣改組，就是把人事權完全交出，最大失敗就在這裡，所以蔡英文支持度才會降到那麼低。

蔡總統昨赴台南訪基層傾聽民意，同屬獨派陣營的總統府國策顧問黃崑虎說，獨派大老發公開信是「愛之深，責之切」，憂民進黨失去政權；他說，蔡總統會虛心檢討，修正施政，還有一年不要急，相信蔡總統民調會拉上來。

(中國時報)