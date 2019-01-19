擁蔡、不分裂 民進黨唯一勝選牌

2019年01月19日 04:10 中國時報 曾薏蘋

九合一大敗後，眼看2020總統大選逼近，民進黨進行內閣改組，中生代精英迅速歸隊，企圖扭轉敗象，面對2020背水一戰，擁蔡、不分裂，已成民進黨勝選唯一途徑。

九合一雖敗，但民進黨慶幸的是，只因人民「討厭民進黨」，而非認同國民黨，所以只要讓人民不再討厭，就不難扭轉劣勢。

民進黨去年底敗選後「衰事」不斷，如口譯哥爭議等，有如感染瘟疫，對民進黨來說，恐已到谷底。然日前大陸領導人對台談話、獨派大老逼宮，卻讓蔡政權露出曙光。在民調反彈之際，蘇貞昌掌內閣並延攬龍、邁等中生代，黨中央則由跨派系中生代，力挺卓榮泰當選黨主席，似已一步步穩定內外形勢，奠定了蔡連任的態勢。

放下「鋤頭」接祕書長的羅文嘉，過去曾是黨內最強文宣智囊，重返政壇不難看出他在大選扮演的角色，及黨內想從困局吹出勝選號角的決心。

事實上，選後民進黨走向「網紅化」，已可見其轉型企圖心，包括蘇貞昌每日群發，一早開直播；林佳龍學會在高鐵站打卡自拍、勞動部長許銘春及科技部長陳良基「撩落去」，網路直播與民互動，甚至小英臉書發文爆量，「辣台妹」更扭轉選前低迷的網路聲量。日前小英明確表示，她只有一個心願，把想做的事，在足夠時間內做好，這似已向外說明，2020就是她了。

民進黨重整步伐，府院黨就定位，在賴揆堅定請辭、並選用最有衝勁的蘇貞昌任閣揆後，誠如羅文嘉所說，目前尚無人能取代小英贏得2020，已看得出黨內正凝聚共識，由小英出馬競逐。

但賴清德呢？賴已具地方及中央資歷，傳小英盼賴休息夠後出掌國安會，似有意培養。如果此說屬實，那麼若非2020上演「蔡賴配」，就是賴等2024再出馬。劇本是否照這樣演，仍充滿變數；獨派會否再逼宮，或與黨內派系結合，都將影響民進黨最終誰出線，自然也可能讓今年政局發展再生波瀾。

(中國時報)