組黨選2020 柯稱一切隨緣

2019年01月19日 04:10 中國時報 張潼 ／台北報導 ／台北報導

台北市長柯文哲鬆口表示思考組黨，但對於是否參選2020總統大選，仍未正面表態，對外界將組黨視為參選2020第一步，他18日受訪僅語帶玄機回答「一切隨緣」；但在晚間播出的電視台專訪中，柯直言蔡政府「一錯再錯」，才導致去年選舉大敗，並引用電影《武狀元與蘇乞兒》台詞：「因為若是國泰民安，鬼才要去當乞丐。」暗諷蔡總統不用老把他想成2020對手，人最大敵人永遠是自己。

柯文哲日前鬆口正思考組政黨，但柯媽媽何瑞英反對，也有不少人認為，一旦組黨，無黨無派白色力量獨特性就會消失。對此，柯笑說，每天爸媽都跟你講這個危險、這個太累，「反正我也在想而已，不急啊」，強調自己對組黨沒時間表，也不用預設立場；至於外界將組黨動作與參選2020連結，他說「一切隨緣」。

但昨晚播出的電視專訪中，柯直指，去年選舉民進黨所以大敗，原因在於政府可以做錯、單一事件不會動搖全局，但不可以一錯再錯，包括一例一休、年改、同志議題、司改，乃至於吳音寧、管中閔都是沒必要的損耗，全都是累積起來的。

主持人追問，是否覺得蔡總統將他當2020對手？柯直言，這叫想太多，電影《武狀元與蘇乞兒》裡面有句話說，「如果皇上英明神武，國泰民安，鬼才想要當乞丐」，意思是說，只要自己做得好就好，最大敵人永遠是自己。

柯文哲還說，對的事做，不對的不要做，認真做，其他交給上天，2018就是大家想太多，且有時「時也運也命也」，不是「你不行」，而是運氣不好，遇到厲害對手，畢竟考第1名條件是要第2名考得比你差，這個對手不是我們可決定的，常是上天決定；他舉例，到現在為止，國民黨沒出現很強對手，「但如果像2008年的馬英九，那就不要玩了」。

(中國時報)