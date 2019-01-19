暗喻蔡親美「強盜搶錢沒看到警察」

2019年01月19日 04:10 中國時報 張潼 ／台北報導 ／台北報導

柯文哲接受電視台專訪18日播出，提到美陸台3方關係表示，比起8年前，台灣現在生存空間越來越小，兩岸關係越來越不好做；他以「強盜搶銀行，眼裡只看到錢，卻沒發現旁邊一堆警察」，喻做事不能只看好處。外界解讀，柯暗喻蔡政府立場親美，卻「忘記還有大陸」意味。

專訪中，柯將美、陸、台各自底線畫成一個三角形，三角形中代表台灣的生存空間。他說，8年前，美國底線是台灣不可變大陸軍事基地；台灣底線是大陸不可實質統治我，我不想被你管，也不希望有戰爭；大陸底線是台灣不可實質搞獨立，像變更國旗國號，這樣我一定K你。

但現正值美中對抗，柯直言，美國對台灣要求不太一樣了，那條線變成需要台灣硬起來；大陸也變成要求台灣將來要願意統一；台灣以前是不被統一就好，現在光講兩岸一家親就被K得滿頭包，所以現在要處理兩岸關係，困難多了。

主持人追問，目前台灣生存空間限縮，綠營盼透過親美，把被限縮的線往外拉，但柯卻舉例說，就像一個強盜搶銀行，被逮後，法官問強盜，你沒看到旁邊一堆警察嗎？強盜說我只看到錢，所以這理論是對的，可是你忘記還有一個大陸。

不過，電視台節目預告中，柯文哲說完上述這番話後，接著就提到「雖然不好意思批評總統，但一開始就凶巴巴，中國很愛面子的，要知道這道理，一開始就讓他面子掛不住，後面就很難談了。」但實際播出時，預告內容未播出，外界仍解讀，柯是暗指蔡政府立場親美，僅看到好處，未評估其他因素。

至於節目播出前，柯下午受訪被問到是否覺得蔡政府過於親美？柯文哲說，反正就是在兩邊求一個平衡，應該兩邊都要看一下；是否覺得台灣現在對美中關係不平衡？柯說，永遠不會平衡，因為永遠在動態中找一個平衡點，環境一直在變。

(中國時報)