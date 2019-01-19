3月立委補選後 吳可望表態

2019年01月19日 04:10 中國時報 楊佳穎 、 季節 ／台北報導 ／台北報導

九合一選後，國民黨內天王紛紛放眼2020總統大選，朱立倫已表態，王金平近日鬆口，僅剩黨主席吳敦義未表態。黨政人士分析，年後等立委補選結束，初選相關辦法也差不多出爐，屆時順勢表態應是較有意義的時間點。至於被認為親藍但無黨的張善政，也持續評估是否參選。

總統大選提前開打，朱立倫近期除勤跑活動，更在臉書直播自稱「朱市民」、不計形象「扮豬臉」與網友話家常；另方面，王金平不僅與高雄市長韓國瑜密切互動，在新書《橋－走近王金平》出版後，重開《台灣公道伯》臉書粉專，同樣受矚目。

反觀挾勝選優勢的吳敦義至今遲未表態。黨政人士說，吳選後至今行程沒停過，但觀察現在氛圍，勢必辦理初選，因此黨內人士不會輕易表態；再者，吳、朱、王形象都太鮮明，想法、政策全民都清楚，也就無所謂早起跑優勢，因此吳可能一開始就打定主意，農曆年後再宣布。

至於宣布時機點，黨政人士分析，若在3月中立委補選結束前，恐讓外界認為吳心思沒放在立委補選；且若立委補選選得好，對吳是加分，屆時初選相關辦法也差不多出爐，會是順勢宣布的時間點。

黨政人士表示，一旦吳宣布參戰，可能面臨有人要求他暫離黨主席身分，才不會球員兼裁判，但如此形同提早「繳械」，因此越晚宣布越有利。

此外，考慮以無黨籍參選的張善政說，近期他接受扶輪社等各不同屬性社團和學校邀請演講，藉此傾聽民眾想法，民眾對經濟和兩岸問題最介意。經濟上蔡政府表現不佳；兩岸議題上，九二共識在台灣內部沒共識，但大陸在意兩岸同屬一中，因此他主張從中華民國憲法講兩岸同屬一中，這樣藍綠兩黨都無法否定，也就不一定非用九二共識。

(中國時報)