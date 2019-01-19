高雄出閘 賽馬草案4月出爐

2019年01月19日 04:10 中國時報 林宏聰 ／高雄報導 ／高雄報導

高雄市長韓國瑜先前提出利用關廠的中油高雄煉油廠土地興建賽馬場，引發熱議，高市議員何權峰、李柏毅18日共同質詢，要求韓國瑜提出具體期程；韓強調有強大意志力推動賽馬場，預計4月定期大會時可提初步構思、配套送議會審查。

「請韓市長停止口號治理，認真實現所提的政見！」民進黨籍市議員何權峰昨質詢表示，包括愛情產業鏈、中英文雙語、賽馬場等政見都是韓國瑜重要政策，韓已就任20多天，應提出具體執行期程，才能讓市民知道何時看到成果。

高煉廠土地 可分區公告

何權峰也詢問環保局長袁中新，位於楠梓區的中油高雄煉油廠後續土壤汙染整治還需要多久？袁中新回答，先前中油提的時間是22年，後來改成17年。

袁中新說，目前高煉廠依法是全區公告為汙染場址，若要加速使用，可請中油提出申請改為分區公告，或改用健康風險評估方式，應可讓部分土地提前使用。

韓國瑜答詢強調，他非常有心推動賽馬場，但如果高煉廠土地汙染影響到馬兒的健康，當然可考慮改至其他地方。

民進黨市議員高閔琳則質疑，賽馬場牴觸現行博弈、動保法令，若要另外找土地，環評如何處理，且賽馬場及周邊產業鏈約要投資20億，錢從哪裡來？即使蓋成，也擔心賽馬賭博影響社會風氣，不解為何韓國瑜執意要推動賽馬場。

涉博弈問題 要大破大立

韓國瑜說，高雄現在很多事情要大破大立，「勇敢推動又怎麼樣？」他認為，高雄離政治中心台北很遙遠，加上南台灣陽光燦爛、四季如春，非常適合發展賽馬活動，重點是會不會碰觸到博弈的問題。

民進黨市議員李柏毅立刻追問，賽馬場要多久時間才能實現？韓國瑜回答，其實他很著急，因為這要經過市議會，還要經過立法院，當然希望越快越好。

韓也當場交代研考會列管、法制局研究相關條文，4月定期大會提出賽馬場初步構思，甚至形成法律文件或相關周邊配套，送議會審查。

(中國時報)