高雄幣上路 王金平讚韓神魚擺尾

2019年01月19日 04:10 中國時報 柯宗緯 ／高雄報導 ／高雄報導

為替高雄發大財，高雄市長韓國瑜上任後，大高雄觀光商圈總會創全國先例發行區域性商圈金融貨幣「高雄幣」，並在昨日上路。為創造話題，77歲的前立法院長王金平特別現身六合夜市，拿著智慧型手機示範教學，一邊誇獎韓國瑜是「神魚」，「尾一擺動，整個高雄繁榮發展！」

高雄近來湧現拚經濟熱潮，中華科技金融學會就與大高雄市觀光商圈總會共同推動俗稱「高雄幣」的虛擬貨幣，盼透過紅利回饋催升買氣。

大高雄觀光商圈總會理事長劉昭智表示，第一階段試辦由六合夜市、光華夜市及南華商圈開跑，已有200家業者響應，每筆最低消費10元起，消費者可獲1至10％回饋，高雄幣幣值等同新台幣，下回可至合作商家消費，落實循環經濟。

高雄市政府也樂見透過這項「虛擬貨幣」刺激消費，打算將推廣到大高雄27個夜市商圈，昨是這款「高雄幣」上路首日。

韓國瑜原先規畫要與王金平合體共推「高雄幣」，因議會備詢不克前往，王金平仍親自現身六合夜市，並操作手機下載高雄幣，並在肉粽店、名產店消費，獲得100元的高雄幣折抵，讓他笑稱「迺夜市吃小吃，賺高雄幣真歡喜！」

王金平笑稱，韓國瑜是「神魚」，尾巴擺動就讓高雄繁榮一片活力，越來越多人相中高雄，願意投資觀光拚經濟；1月26日就有中華民國商業總會理事長賴正鎰將率領460位廠商將拜訪韓國瑜，討論投資高雄可能，相信高雄未來「錢景」不得了。

劉昭智指出，「高雄幣」為區域性商圈金融貨幣，並非真實錢幣，透過「多多幣」APP累計消費，存入個人電子錢包，下回消費可折抵，目前僅支援Android系統，IOS系統則於月底上架。

劉昭智說，為讓「錢進得來」，高雄幣有使用期限，1個月內沒消費，幣值就會減少30％，3個月就歸零，未來希望擴及大高雄27個商圈，並結合百貨業者，預計年底合作店家將達3000家；即起至27日於六合、光華夜市，每天發放1000個限量紅包送美食券。

身兼中華科技金融學會理事長的王金平表示，高雄幣限高雄使用，為全台灣創舉，不具有比特幣的投資功能，也無法儲值及換現金，但可以讓錢滾錢，促進經濟循環，目前也有其他縣市有意洽談APP合作，未來可望讓APP拓展到全台。

(中國時報)