北北基颱風假 用LINE溝通好同步
去年7月11日瑪莉亞颱風襲台，新北市率先宣布放假，造成北北基放假不同調，合作破裂。基隆市長林右昌18日邀請新北市長侯友宜至基隆市府時被問及此事，2人立馬互加Line，林右昌並果斷地說，「很簡單，以後用Line處理！」侯友宜則說，先尊重他人意見，自己的意見就會被尊重，都能好好合作。
北北基颱風假不同調引發民怨，媒體問及未來是否會擔心此事，林右昌說，「很簡單，用Line處理！」強調未來與侯友宜及台北市長柯文哲，都會有很好的溝通，因為現在就是大家一起捲起袖子做事的時候。
至於是否會覺得柯文哲比較難溝通？林右昌說「並不會」，因為北北基桃都是首都生活圈，哪一個縣市好，其他鄰近縣市也會好，即便過程意見不一樣，結果會是好的。侯友宜則說，北北基宜桃都是融在一起，他們也都會和柯文哲及桃園市長鄭文燦、宜蘭縣長林姿妙持續溝通、一起並肩作戰，強調「和柯絕對不會有問題的！」
另外，行政院長蘇貞昌上任後，頻頻利用臉書直播，被外界戲稱是「網紅內閣」，林右昌則說，侯出身警察，講求效率，而他是都市計畫出身，講求理性，2人比較實事求是，不像網紅，所以互加Line，提升做事效率，並強調2人和蘇都是會做事的人。
侯友宜則說，他也有在做直播，相信蘇也有心把事做好，不管用直播還是Line，都是為了一起努力做好事。雙方下午3時許進行40分鐘的閉門會議，事後2人受訪時，均表示是在談論兩市各方面合作內容。
(中國時報)
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