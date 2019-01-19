燕籲全額補助 龍暗示全案歸零

2019年01月19日 04:10 中國時報 陳祐誠 、 盧金足 、 洪凱音 ／綜合報導 ／綜合報導

交通部長林佳龍和台中市長盧秀燕再交鋒！盧秀燕17日在行政院會上提出，山手線需要中央「全額」支持，林佳龍昨強調，國發會已退回台中山海環線計畫（俗稱山手線），國家建設都有該走的程序，若要變更計畫為全額補助，就必須重新提案送審，一旦拖到時間，台中市府又沒有再提案，「那就走不下去」。

面對林佳龍說國發會已退回山手線計畫，國發會強調「這不是退回」，而是請台中市府補齊文件再行審查，內容皆屬「技術性」討論，與誰當市長沒關係。

台中市交通局長葉昭甫則回應，市府並未收到行政院或交通部的相關審查回覆公文，市府也沒有提出新的競合計畫取代。葉昭甫還反將一軍，質疑「若林部長所言確實，不解國發會為何退回林部長擔任台中市長時所提的計畫案」，其中程序上的疑義須進一步確認。

盧秀燕上任前即質疑，山手線工程經費高達941億元，中央出391億元、地方出550億元，變成「台中幫中央蓋鐵路」，市府將優先推動捷運藍線和橘線，至於山手線應全數由中央埋單。不過林佳龍1月14日接任交通部長時指出，大台中山手線是經過交通部專業審查、行政院核定，已在進行中，地方若有意見，須經法定程序提出具體報告，否則就按原定計畫推動。

林佳龍昨表示，行政院和國發會已退回先前交通部報院的審查方案，希望交通部請台中市政府就新的意見形諸文字，按程序再報上來，這方面他會全力協助。

但他提醒，地方政府對自己的主張要夠清楚，國家政策是延續的，也要保持公平，當全國各地一起競爭的時候，必須要形諸文字且有具體方案，呼籲盧市長思考「重新來一次所可能產生的變數」。

林佳龍言下之意，是台中市政府若改變計畫，很可能使計畫重新受審，因排隊而遭排除，不如按原本計畫，中央、地方分攤經費。

對此，盧秀燕強調，相信民意會站在台中這邊，因為鐵路是中央財產，沒道理地方要幫中央出錢，所以中央應全額補助才對。

葉昭甫表示，希望中央考量地方的財政負擔，比照「台中都會區鐵路高架捷運化」計畫，全額補助山手線經費，市府盼行政院能一次核定山海環線整體規畫，分年分階段編列補助經費，並由交通部鐵道局盡速啟動綜合規畫作業。

(中國時報)