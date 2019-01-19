環狀線6月開通 房市買氣旺

2019年01月19日 04:10 中國時報 王莫昀 ／台北報導 ／台北報導

環狀線中環段即將於6月通車，橫跨新店、中和、板橋、新莊等新北蛋黃區、沿線人口占北北基首都圈四分之一強，依實價登錄資料顯示，沿途14處站點周邊房價，近5年漲幅，以中和景安站奪冠漲幅達12.7％，中和景平站及新店十四張周邊則以上漲10.5％、8.2％，排名第2、3名。

江翠北側 熱度不減

去年大台北主要推案的四大重劃區中，環狀線中環段便行經其中最熱的央北與江翠北側兩大重劃區，讓環狀線因而擠身大台北去年推案最熱捷運線，區內又以十四張站、新埔民生站推案周邊最熱。

海悅總經理王俊傑指出，江翠北側在新的一年，熱度不減，包括東騰建設、國泰建設、鉅陞建設、立信機構等建設都將有新案推出；央北今年也將是兵家必爭之地。

新店央北2019年將進入推案高峰期，總銷看300億。由於央北重劃區實施大面積開發容積獎勵，多數建商為取得容獎上限，會儘量將基地整合放大，所以單一建案規模通常都很可觀。業者指出，很多建商如潤泰、新潤、國泰、國美、長虹等都看好央北發展。

5年新樓 每坪65萬

環狀線第一階段將經過中和蘆洲、松山新店、板南線、機場捷運線、新莊中和線等5條現有捷運線，以及興建中的安坑線、南北線和萬大線，共8條捷運，串聯新北市新店、中和、板橋和新莊的交通，計有14處車站，其中將有6個雙捷運交會站，未來可串聯新店遠東工業區、中和遠東工業區，和新北產業園區，對於相關產業的就業者而言，購屋區域和交通工具上都多一項選擇。

台灣房屋智庫發言人張旭嵐表示，板橋發展最早，因此過去房價居高，不過隨著房市轉向，新推案有限，交易單價持續盤整，反觀江翠重劃區推案積極，加上環狀線通車效益，新埔民生周邊行情身價有急起直追的趨勢，5年內新大樓成交單價上看每坪65萬。

捷運利多 買氣增溫

隨著捷運網絡逐漸完整，捷運的利多效益趨緩，雖然環狀線周邊房市不見過去的通車飆漲行情，不過隨著央北重劃區的推案開發，和綜合性發展，環狀線中環段通車後，最近的捷運十四張站為周邊區域增添便利機能，對於自住族群而言仍有加分，周邊的房市買氣可望增溫。

景安站生活圈機能成熟，行政、學區、中興公園、傳統生活機能強，原有的中和新蘆線串聯北市區，加上環狀線通車後形成的雙捷運站效益，躋身14站點中，5年內增幅最大區域。

(中國時報)