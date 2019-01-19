波爾多樂菲莊園 2房預算可買3房

2019年01月19日 04:10 中國時報 王莫昀 ／台北報導 ／台北報導

位處央北重劃區、茂德建設總銷百億大案「波爾多2—樂菲莊園」，受惠地段佳，緊鄰的環狀線即將於6月通連，買氣攀升，愛山林區經理薛麗婕表示，很多人因該案地段好，趕在捷運通車前來看屋，「波爾多」一期3個月就售罄，二期也將動工，由於980萬起便可入手2房，購買北市2房的預算可在該案購入3房產品，因而吸引許多北市大安、中正等區的租屋族、換屋客來購屋。

薛麗婕指出，茂德很會選地購地，新推案往往是各重要重劃區首個拿到建照、開賣建案，但價格都很親民，所以受到許多客戶青睞、埋單，且要找到「波爾多2—樂菲莊園」廣達2500多坪這樣大基地個案，又位在熱門重劃區、有水岸景觀、沒有舊房子，離捷運站這麼近的個案，十分罕見。

「波爾多2—樂菲莊園」僅距十四張捷運390公尺，具備央北離捷運商城最近、單價親民優勢。最受矚目的捷運環狀線第一階段工程，預計將於今年6月正式營運，未來一站就接軌綠線大坪林站，並直接連結中和、板橋、新莊及機場捷運，快速串聯大台北八大捷運路網，接軌國際，周邊房市提前反應熱況。

此外，十四張捷運站複合式商城，計有12棟、43000坪規模超越南港、松山CITYLINK，將成為大台北南區最大複合式國際商城，勢將翻轉新店。

薛麗婕指出，新店區好山好水，加上10分鐘就能到敦南生活圈、台北101，人文素質高，因而成為原本居住大安、中正、文山的換屋族、租屋客、追求高質感菁英的移居主要選擇。為因應多元客源，「波爾多2—樂菲莊園」產品十分多元，包括18、20、24、28、32、39、48以及54坪等不同坪數規畫。

建築外觀為新古典式建築，展現對稱美學。中庭千坪花園，加上公設採五星級全齡式社區規畫，門廳挑高七米四，更有可看河景的露天景觀泳池。

薛麗婕說，「波爾多2—樂菲莊園」休閒設施納入兒童遊戲室、運動吧台等，健身房除基本配備外，還有TRX懸吊阻力訓練系統。

(中國時報)